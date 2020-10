Opet se tresao Zagreb, građani u panici: “Noge su mi se odsjekle”

“Večeras, 2. listopada 2020. u 18:40 sati seizmografi Seizmološke službe zabilježili su još jedan slab potres s epicentrom kod Dotrščine (Zagreb). Magnituda potresa iznosila je 2.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III (tri) stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio na širem području grada i rubnim djelovima”, poručili su seizmografi.

Stanovnici Zagreba komentirali su kako su i ovaj potres dobro osjetili.

“Baš je treslo, odvratan je osjećaj”, komentirao je jedan Zagrepčanin iz Lukšića.

“Pet dana je bio mir i sad opet”, komentar je Zagrepčana iz Dubrave, prenosi “24sata“.

“Užas, noge mi se odsjekle, ne znaš dokad će trajati, ali dobro da nas je podsjetio na taj osjećaj’, rekla je jedna Zagrepčanka iz Dubrave.

Tlo u Zagrebu i okolici podrhtava od 22. marta kada je zabilježen snažan potres magnitude 5.5.

M2.0 #earthquake (#potres) strikes 6 km NE of Zagreb – Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/lkeXKz01yc

— EMSC (@LastQuake) October 2, 2020