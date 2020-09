Reakcija Kosor na Dodikov zahtjev za minutu šutnje Krajišniku

Džaferović je naveo da smatra da je to anticivilizacijski čin te da žrtve zaslužuju poštovanje, a ne osuđeni ratni zločini.

Jadranka Kosor, nekadašnja premijerka Hrvatske, je jučer reagovala na ovakav zahtjev Dodika.

“Dodik je danas na sjednici Predsjedništva BiH tražio minutu šutnje za ratnog zločinca. On koji je zločinca koji je razarao Šibenik i odlikovao. A vrijeđa biskupa Komaricu. Smijem li to reći a da me po novom ne optuže da ne brinem za Hrvate u BiH. Debitantica”, navela je Kosor.

Krajišnik je uhapšen 3. aprila 2000. u akciji francuskih komandosa u sastavu SFOR-a i pritvoren u zatvoru Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju (Haaški tribunal) u Haagu. Optužen je za zločin protiv čovječnosti, etničko čišćenje i genocid u Bosni i Hercegovini, a 27. septembra je proglašen krivim za istrebljenje, ubojstva, progone na rasnoj i vjerskoj osnovi, deportacije i nečovječno postupanje kao i za zločine protiv čovječnosti.

Osuđen je na 27 godina zatvora. Haški tribunal mu je 17. marta 2009. smanjio kaznu na 20 godina zatvora. Pušten je na slobodu 30. augusta 2013. godine, poslije izdržavanja dvije trećine kazne, prenosi “N1“.

