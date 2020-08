Kićo Slabinac nalazi se u induciranoj komi, život mu je ugrožen: ‘Na respiratoru je‘

Pjevač, skladatelji, zabavljač i bivši saborski zastupnik u redovima HDZ-a, Krunoslav Kićo Slabinac (76) nalazi se u induciranoj komi i liječnici se bore za njegov život.

Slabinac je prije nekoliko dana podvrgnut rutinskoj operaciji ugrađivanja srčanih premosnica u KBC-a Zagreb. Uslijedilo je nekoliko manjih intervencija, no činilo se da je sve u redu.

– Nakon operacije oporavak je tekao uredno međutim nakon što mu je naglo pozlilo smješten je u jedinicu intenzivne skrbi. Trenutačno, Slabinac je u induciranoj komi, nalazi se na respiratoru i u životnoj je opasnosti – potvrđeno je Jutarnjem iz KBC-a Zagreb.

Posebno je potresen pjevač Duško Lokin, Kićin menadžer za inozemstvo i dugogodišnji prijatelj koji ne može vjerovati da se Slabinac bori za život.

– Sve je istina, Kićo je jako loše, evo njegov sin mi je javio da je na respiratoru. Ne mogu vjerovati. Čuli smo se nedavno u nije mi ni spomenuo da ide u bolnicu na operaciju.

U veljači se vratio iz Australije, pazite s tih velikih vrućina i sve je bilo u redu. Sada čujem da su mu ugradili tri stenta, pa što je to, pola ih na estradi ima stentove i svi su dobro. Ne znam zašto se njemu tako zakomplicirala situacija. Kićo je prije par godina imao težak moždani, možda je i to sada pogoršalo situaciju, evo, ne znam, baš sam u brizi. Volio bih mu otići u posjet, ali ne mogu jer je na intenzivnoj njezi i korona je, pa se nadam da barem njegovi sinovi mogu do njega – rekao je Lokin.

Slabinac mu je, kaže, veliki prijatelj.

– Ma znamo se od 70-ih. Upoznali smo se na Zagrebačkom festivalu i otada smo često zajedno nastupali. Zbližili smo se i sprijateljili na turneji “Zvuci rodnog kraja” po Njemačkoj na kojoj su bile sve velike glazbene sile bivše Jugoslavije – ispričao nam je Lokin koji zadnjih godina Slabincu organizira turneje po inozemstvu kojima se dijaspora posebno veseli.

Vijest o zdravstvenoj krizi rođenog Osječanina Kiće Slabinca, glazbenika Željka Krušlina Krušku zatekla je na moru, kako doznajemo.

– Bio sam zaprepašten jer su nakon operacije bile vrlo povoljne vijesti o ishodu. Koliko znam ugrađivali su mu premosnice su i prije par dana je sve bilo u redu, a sada je u kritičnom stanju – rekao nam je Krušlin zabrinut za svog velikog prijatelja.

Krunoslav Kićo Slabinac koji je već u osnovnoj školi počeo je svirati tamburicu i glumiti u dječjem kazalištu, danas poznat po pjesmama “Seoska sam lola” i “Svatovac” lani je proslavio 50 godina solo karijere. Pjevao je sve, od rocka do bećarca.

Već s 15-ak godina, mladi Slabinac pod utjecajem glazbe Elvisa Presleyja, tamburicu je zamijenio gitarom, te je u glazbenoj školi na gitari učio svirati klasičnu glazbu, što mu se baš i nije svidjelo.

Sa svojim prijateljima, mladim Osječanima osnovao je rock-sastav Tornado, zatim Kon Tiki, te 1964. popularne Dinamite. No zbog Kićina poziva za odsluženje vojnog roka Dinamiti se raspadaju, a po povratku iz vojske Kićo se iz Osijeka seli u Zagreb i započinje solo karijeru.

Nekada je bio najveći zavodnik, boem i roker, a za njega i danas kažu da je najveći showman svoje generacije.

Lokin i Krušlin uvjereni su da će pobijediti ovu krizu, baš kao što se i 2011. godine brzo oporavio nakon moždanog udara, prenosi jutarnji.

Facebook komentari