Stopama Due Lipe: Albanska manekenka maltretirala vozača iz Srbije

Albanska manekenka Lorena Haliti pohvalila se na svom nalogu na Twitteru kako u toku vožnje Uberom srpskom vozaču pušta albanske pjesme, prenosi B92.

On se naknadno njenim poslodavcima požalio na direktnu provokaciju manekenke, objašnjavajući da to nije bilo u redu sa njene strane, jer je on profesionalno i korektno obavljao svoj posao, dok je ona po imenu i prezimenu prepoznala da je riječ o Srbinu.

Kako je naveo u žalbi, ona je nakon toga objavila na društvenoj mreži Twitter kako je “upravo srpskom vozaču puštala albansku muziku”, i dodala smajli.



On je također u žalbi naveo da je odnos Albanije i Srbije još veoma osjetljiva tema, te da je u ratu izgubio oca i da je siguran da bi u suprotnoj situaciji, kako kaže, da je on njoj puštao srpske pjesme, ona još brže uputila žalbu kompaniji Uber.

– Zamislite svijet gdje Nijemac pušta nacističku muziku, jevrejskom vozaču? Ili gdje osoba iz Turske pušta tursku muziku vozaču iz Jermenije – napisao je on između ostalog.

Prethodno je buru na društvenim mrežama podigla i muzička zvijezda Dua Lipa koja je koja je na svom Instagramu profilu podijelila objavu u kojoj je objašnjeno “zašto Kosovo nije i nikad neće biti dijelom Srbije”.

