Ovo je hrabra Mirna, koja je sinoć u Zagrebu spasila čovjeka bez noge iz potopljenog auta

Jedna Zagrepčanka je za vrijeme jučerašnjeg nevremena u Zagrebu priskočila u pomoć čovjeku kojega je voda zarobila u autu i nije mogao izaći, javlja “N1“.

– Ja sam šetala pse po kvartu i čula ženu da viče “izađi van”. Čovjek je tonuo u autu u podvožnjaku, nije mogao otvoriti vrata, a auto je tonuo. Ja sam pitala ljude jesu li zvali koga – jesu ali ili bude zauzeto ili kažu da zasad nemaju nikog. Onda sam zavezala pse, skinula tenisice, duksu i naočale i ušla u vodu. Doplivala sam do auta i pomogla sam mu da otvori vrata i on je izašao na krov auta i čekao vatrogasce, a ja sam isplivala s njegovom protezom jer čovjek nema nogu. Auto više nije tonuo pa je bio siguran na krovu. Vatrogasci su došli za par minuta i izvukli ga – opisala je Mirna Mrčela situaciju za “N1”.

Njena je majka Nevenka navela je ovo:

– Mama, samo da znaš, da se ne šokiraš od mog statusa. Prije sat vremena sam ušla plivati u Miramarsku da pomognem čovjeku koji je tonuo. Nije mogao otvoriti vrata. Ja sam mu pomogla i on je izašao na krov auta i čekao vatrogasce, a ja sam isplivala s njegovom protezom, jer čovjek nema nogu. Pse sam bila zavezala za ogradu podvožnjaka. Vatrogasci su ga izvukli. Ja sam, evo, doma, oprala se u toploj vodi i OK sam. A i čovjek je OK – opisala je majka poruku koju je dobila od kćeri, dodavši da je izrazito ponosna na humani čin.

Muškarac kojeg je sinoć iz tonućeg auta u podvožnjaku na Miramarskoj spasila Zagrepčanka, zahvalio joj je danas.

Ispostavilo se kako se radi o gospodinu Josipu Šimiću koji je invalid i koji umjesto jedne noge ima protezu.

Sinoćnju priču ispričao je za “RTL”.

– Stao sam, ali je auto sam od sebe nastavio dalje dok nije završio pod vodom i potonuo. Uspio sam nekako izaći van i popeti se na krov. Pomogla mi je jedna djevojka koja mi je dodala protezu i pomogla. Skočila je bez razmišljanja i beskrajno sam joj zahvalan – ispričao je.

Tek je u subotu ujutro došao po auto nakon što je voda splasnula.

– Kad pomislite da nema dobrih ludi, dogodi se ovo. Žena je doslovno doplivala do Josipa – izjavila je njegova supruga Vladimira.

– Nešto iza 1 sat poslije ponoći probudio me mobitel. Pokušavala sam shvatiti što se događa. “Polovila” sam riječi: “Policija, vaš muž je imao prometnu nesreću…” Kao u noćnim morama u kojima nemaš snage govoriti, a vrištao bi. Uspjela sam upitati je li živ. “Da, tu je, pokraj mene, samo je potpuno mokar, morate doći po njega…” S olakšanjem sam čula i njegov glas. I dok sam kroz prozor taksija gledala potopljeni Zagreb, shvatila sam da me je bilo kakvo racionalno razmišljanje počelo napuštati.

Ovo nije godina u kojoj si postavljaš pitanje što se to događa i zašto se događa jer bilo kakav iole normalan odgovor izostaje. Zahvalan si što si živ i što su živi oni koje voliš. Zahvalan si za svako jutro koje dočekaš živ… Nemaš pojma kako ćeš sutra, ali sretan si kad sutra svane – kroz suze je dodala.

Prije par dana su se vratili u kuću nakon nedavnog zagrebačkog potresa, sada ih pogodila poplava…

– On je zajedno s autom bio potpuno pod vodom. Prednja vrata su se blokirala i nije ih mogao otvoriti. Uspio je nekako otvoriti stražnja i isplivati. Ta žena se doslovno bacila u vodu i doplivala do njega. Za to ne postoje riječi koje bi opisale takvu hrabrost i našu zahvalnost – izjavila je Vladimira koja je još u šoku.

Toj familiji je kuća teško stradala u potresu, javlja RTL. Tek su se neki dan vratili u nju, a već jučer su opet morali spašavati svoj dom od poplave koja je nadrla.

