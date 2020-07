Mnogi su se pitali ko je “Apolon” sa beogradskih protesta, pa su ga pronašli

Na jučerašnjim protestima koji su održani u Beogradu, tokom izvještavanja reporterke N1 televizije, u kadar je “upao” momak bez majice koji je napravio pometnju na društvenim mrežama zbog svog izgleda.

The amount of testosterone in this pic i can't pic.twitter.com/gxMDn12ZZo

— REDЯUM (@bra_do_nja) July 8, 2020