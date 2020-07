Zdravstveno stanje Čedomira Jovanovića bolje: Uspješno se bori sa upalom pluća

Lider LDP Čedomir Jovanović, koji se gotovo sedam dana liječi u bolnici, uspješno se bori sa jakom upalom pluća, zbog koje je i smješten na Infektivnu kliniku u Beogradu.

Kako su za srbijanske medije ispričali izvori bliski Jovanoviću, on jeste malaksao nakon što je danima imao visoku temperaturu, a pritom se još uvijek bori i sa kašljem.

– Jovanović je smješten sa još dvije osobe u sobi, a po bolnici se sam kreće. Iako je vidno iscrpljen, on bez problema sam odlazi do kupatila i pomalo šeta hodnicima. Povremeno prima kiseonik, ali to je uobičajeno. Neke pacijente povremeno stave na kiseonik više iz psiholoških razloga kako bi se smirili kada se uzbude i skoči im pritisak – ispričao je izvor.

Prije tri dana su i iz LDP-a naveli da je stanje Jovanovića “stabilno, bez pogoršavanja i neželjenih komplikacija”.

– Ljekari su zadovoljni kako se liječenje odvija, dobro je odreagovao na terapiju. Normalno komunicira sa svojom porodicom, kreće se. Zahvaljuje se ljekarima na njezi i požrtvovanju i brizi za svakog pacijenta – naveli su iz stranke, prenosi “Avaz“.

