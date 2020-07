Procurilo više detalja o zdravstvenom stanju Čede Jovanovića

Izvor “Kurira” rekao je da Jovanović ima tešku upalu pluća, zbog čega je i hospitalizovan.

“Čeda mnogo kašlje i zbog napinjanja tokom iskašljavanja ima i bolove u predjelu stomaka, iscrpljen je i malaksao, ali sve to ide uz upalu pluća koja ga je baš uhvatila. Ipak, nije kritično, kako su prenijeli pojedini mediji. On hoda, sam odlazi do toaleta, jede”, ispričao je sagovornik.

Prema riječima pojedinih očevidaca, Jovanović hoda povijen i očito je da je iscrpljen fizički. No, da li je pozitivan na Covid-19 još uvijek nije poznato iako mu je test urađen odmah po prijemu u bolnicu.

O njegovom zdravstvenom stanju oglasila se i njegova supruga Jelena na društvenim mrežama i objasnila da je prebačen iz KBC Bežanijska kosa, gdje je prvobitno primljen, u Infektivnu kliniku u trenutku pada oksidacije.

