Doktor Kon: Situacija se pogoršava, sve više oboljelih u Beogradu

Kako je istaknuo situacija se pogoršava iz razloga jer se broj oboljelih sve više javlja u Beogradu, javlja “Blic“.

“Imamo situaciju da u studentskim domovima, prema poslednjim podacima imamo 91 pozitivan slučaj, a to se verovatno i dalje menja. Dosta njih ne zna gde se zarazilo što pokazuje da je virus u cirkulaciji i da se može zaraziti tamo gde je zatvoren prostor, a to se posebno odnosi na javni gradski prevoz kao i sva druga mesta gde se ostvaruju kontakti”, rekao je dr Kon.

Epidemiološke mjere u Srbiji su na nivou preporuke i poštovanje istih je neophodno, ali je evidentno i da je došlo do velikog opuštanja.

“Neophodno je poštovanje mera koje su na nivou preporuke. Oni koji se bave uslužnom delatnosću su ih zanemarili. Sada nemamo ni dezo barijere ispred ulaza, ni ispred prodavnica. Ljudi su prekinuli to i misle da je gotovo. Slede i prijemni ispiti, razna slavlja koja se preko leta organizuju, svadbe, mature sve su to skupovi na kojima intenzivno dolazi do prenosa virusa”, zaključio je dr. Kon.

