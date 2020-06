Obrt u slučaju doktorice Violete, istražni organi sumnjaju na ubistvo; Sumnjiv je položaj tijela

Violeta Skorobać Ašanin (50), doktorica plastične hirurgije, koja je 14. juna nađena mrtva u svom stanu, sahranjena je danas na beogradskom groblju Lešće, a prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je ubijena! Kako navodi izvor “Alo!” blizak istrazi, na sumnju da je poznata doktorica ubijena navodi položaj tijela u kojem je ona nađena mrtva u kupatilu.

– Istražnim organima sumnjiv je položaj tijela u kojem je ona nađena. Ispituju kako je moguće da zada sebi dva snažna uboda nožem u srce. Čeka se njen nalaz obdukcije, toksikološki i drugi nalazi da bi zamenik tužioca odlučio hoće li pokrenuti istragu ili ne. U sklopu toga istražuje se da li je neko imao interes da doktoricu ubije iz koristoljublja – navodi izvor “Alo!”.

Poznati beogradski patolog navodi da treba sačekati da tužilac završi sve predistražne radnje.

– Policija i tužilaštvo imaju sada već neka saznanja, ali ne otvaraju zvanično istragu dok se ne završe predistražne radnje. Možda imaju neke sumnje, npr. na položaj tijela, kako je nađena, gdje je ko bio. Tek kada budu imali sumnju na drugu osobu, onda mogu otvoriti istragu. Treba da se vidi pravac pružanja kanala rane, da li je i kojom rukom mogla da joj bude nanijeta povreda, u kojem je položaju pronađeno tijelo. To su elementi koje istraga treba da potvrdi, kao i da li se poslije nanošenja povrede kretala ili ne i gdje su sve nađeni tragovi krvi. Poslije obdukcionog nalaza, rade se hemijsko-toksikološke analize da se vidi da li u krvi ima nekih toksičnih supstanci ili opojnih sredstava. Zatim da se na osnovu DNK tragova vidi koliko je lica koja su imala kontakt s nožem, kao i koliko njih je koristilo usluge kupatila. U okviru tih radnji rade se razna vještačenja, uključujući i sudsko-medicinsko vještačenje, koje podrazumijeva da se sve te činjenice analiziraju i utvrdi da li je osoba sama sebi nanijela povrede ili ne ili drugo lice – navodi poznati srbijanski patolog, koji je zahtjevao anonimnost.

Violeta Ašanin sahranjena je u belom sanduku, a na večni počinak juče ju je ispratilo oko 300 ljudi. Njen suprug Dragan, sin Andrej i brat Vladimir juče su primali saučešće, a poznata doktorica sahranjena je u porodičnoj grobnici. Na čelu dugačke povorke bio je jedan od ožalošćenih rođaka i nosio je bijeli krst. Uz zvuke trubača, od doktorke su se poslednji put oprostili njeni najbliži, kolege i prijatelji.

– Imam tu želju da u ime svih kolega izgovorim posljednje riječi kojima se opraštam od tebe. Sve što bih želio reći ne može stati u par rečenica jer ti zaslužuješ mnogo više. Koliko si bila divan čovjek, govori i ovaj skup kojim ti odajemo posljednju počast. Bila si odan i nesebičan prijatelj, uvijek nasmijana i puna entuzijazma. Bila si svjetski priznat doktor, lider među kolegama. Pionir savremene estetske hirurgije, ti i tvoja djela živjet ćete i dalje u našim sjećanjima. A o njima će najviše govoriti tvoji pacijenti kojima si život promijenila nabolje. Draga moja, počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju – pročitao je emotivan govor jedan od kolega preminule doktorice.

Sahrani je prisustvovao i glumac Igor Đorđević, zvijezda serije “korijeni”, koji je na zahtjev Violetinog supruga Dragana izrecitovao pjesmu Vladislava Petkovića Disa ‘Možda spava’. Doktorica je ispraćena uz zvuke trube, a oproštajni govor održali su glumac Igor Đorđević i njen sin iz prvog braka Andrej. Mladić, sav u crnom, koračao je iza samog kovčega, rame uz rame sa suprugom svoje majke.

Prije nego što su tijelo doktorice Violete spustili u grobnicu, nastao je muk ispred kapele kada je njen sin Andrej održao govor.

– Draga majko, otišla si. Bila si borac, žena-zmaj. Imao sam najveću privilegiju da sam tvoj sin. Nađi mira, jer sam ja ratnik, nađi mira, borit ću se da ostanem jak i da se razvijam u upornog čovjeka kako si se nadala. Nađi mira, majko moja jedina, nađi mira, jer sam ja u sigurnim rukama, rukama djevojke, porodice i prijatelja. Nađi mira, jer ja zbogom neću reći, jer smo ja i ti jedno. Ti si moj anđeo čuvar. Voljt ću te zauvijek – rekao je u potresnom govoru Andrej.

Prijateljica dobila otkaz na klinici

Violetini rođaci i prijatelji ispričali su policajcima da je ona pred smrt počela čudno da se ponaša, da je imala problema na poslu, kao i da je zapostavila kliniku i počela često da izlazi. Izvor iz istrage naveo je da je, sudeći po izjavama najbližih Violetinih rođaka i prijatelja, ona počela da se menja još krajem prošle godine.

– Navodno, u oktobru 2019. njen muž je potpuno preuzeo kontrolu nad klinikom za estetsku hirurgiju, koju je još 2000. osnovala Violeta. Ostalo je nepoznato da li su oni to uradili u dogovoru ili je to bilo na insistiranje muža, pa ju je to pogodilo. Nekoliko mjeseci kasnije, prema izjavama rođaka i prijatelja, desilo se još nešto što je pogodilo čuvenu doktoricu. Njena bliska prijateljica, koja je radila kao hirurg na toj klinici, dobila je otkaz – kaže sagovornik blizak istrazi.

Doktorica je potom spuštena u grobnicu na večni počinak uz pjesmu ‘Na te mislim kada zora sviće’.

Violeta Skorobać Ašanin je u nedjelju oko 12 sati rekla mužu i sinu da ide do kupatila, a kako dugo nije izlazila, njih dvojica su se zabrinuli i počeli da je dozivaju.

– Razvalili su vrata i zatekli je u lokvi krvi. Kako se sumnja, Violeta je krišom uzela nož iz kuhinje i dva puta ga sebi zarila u grudi. Tijelo je poslato na obdukciju i očekuje se da rezultati uskoro budu gotovi – kaže izvor iz istrage.

Samoubistvo uspješne doktorice , koja je bila jedna od omiljenih među srbijanskim džet-setom, rastužila je i šokirala sve koji su je poznavali. Prijatelji kažu da je uvijek bila nasmijana i vedra.

Facebook komentari