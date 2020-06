Božinović: Još nema potrebe uvoditi restrikcije prema Srbiji i BiH

Božinović je na početku kazao kako se pridržavaju mjera na skupovima zbog toga što je to dobro za sve ljude koji su nazočni predizbornim skupovima te zbog toga što je to jedna od temeljnih uputa kojima se štiti zdravlje ljudi.

“Mi se pridržavamo mjera jer je to dobro za sve ljude koji su nazočni ovakvim skupovima i to je temeljena uputa, tako ćemo nastaviti do kraja kampanje. Vrlo je važno da se svi pridržavamo mjera”, ističe Božinović.

Capak je negativan, ali je u samoizolaciji

Rekao je kako je odlazak Krunoslava Capaka u samoizolaciju sigurno epidemiološka mjera jer je on na čelu HZJZ-a, prenosi Index.hr.

“Mislim da je postupio vrlo odgovorno. Sinoć se testirao i negativan je na koronavirus. S obzirom na to da je bio na jednom skupu gdje se naknadno ispostavilo da je tamo bila osoba pozitivna na virus, nije bilo druge – on i svi koji su bili tamo su u samoizolaciji”, pojašnjava.

Kazao je kako još nema informacije o današnjem broju zaraženi i kako će ih, kad ih bude imao, predstaviti javnosti.

“Uvjeren sam da će naša zdravstvena struka i ovu situaciju staviti pod kontrolu. Sve ovisi o tome koliko se svi skupa pridržavamo mjera. Ako budemo u tome dosljedni, ako budemo odgovorni onda će situacija s koronavirusom biti kao i do sada, odnosno povoljna”, rekao je Božinović.

Božinović je rekao kako se situacija s graničnim prijelazima prati.

O prelasku granice

“Poznato vam je da Stožer razgovara praktički 24 sata dnevno, pratimo sve što se događa u široj i bližoj okolini. Ovisno o situaciji sigurni smo da ćemo donijeti mjere koje će zaštiti zdravlje ljudi, ali i ostaviti gospodarstvo otvorenim. Mi se nismo potpuno otvorili, osim za nekih 10 zemalja EU. I državljani BiH i Srbije moraju imati poseban razlog za putovanje u RH. Nema potpune liberalizacije prema tim zemljama, a hoće li biti dodatnih restrikcija, to ćemo odlučiti. Još uvijek ne mislimo da je situacija takva da bi iziskivala jednu takvu mjeru”, pojasnio je Božinović,prenosi Pogled.

Kaže kako je preporuka da se, osim ako ne postoji neka nužna potreba, ne putuje u zemlje gdje je lošija epidemiološka slika.

“Mislim da je najvažnije što možemo postići kroz javnu edukaciju, a to je da uvjerimo ljude da ako ne postoji nužan razlog da se suzdrže od putovanja”, ističe.

Ističe kako će se zdravstveni radnici biti premještani ukoliko bude potrebe zbog situacije s koronavirusom, s obzirom na to da ministar zdravstva u uvjetima epidemije ima ovlaštenje premještati zdravstvene radnike po potrebi.

Facebook komentari