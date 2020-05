Da ga uvijek slavite u miru i radosti u našoj zajedničkoj otadžbini: Vučić uputio čestitku povodom Ramazanskog bajrama

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Ramazanski bajram Reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije i glavnom muftiji Islamske zajednice u Srbiji, javlja Anadolu Agency (AA).

„Vama i svim vernicima Islamske zajednice od srca čestitam Ramazanski bajram uz želje za svaki blagoslov od Boga i nagradu za trud i odricanje tokom dugog ramazanskog posta. U vremenima preteških iskušenja za ceo ljudski rod, u vremenima bolesti, straha i strepnje, svaki se čovek – više i jače nego ikada – okreće Bogu, porodici, komšijama i onim ljudskim i moralnim vrednostima kojima svi težimo. Otuda nam dolazi i veliki blagoslov u vidu praštanja, solidarnosti, pomaganja, dubokog uvida u to da smo svi braća i da samo zajedno i složno možemo sve da postignemo, sve da pobedimo“, istakao je Vučić u čestitci.

On se zahvalio muslimanima koji svojim komšijama i sugrađanima nesebično pomagali tokom nevolje koja je zadesila i Srbiju, što nisu zaboravili potrebite, one koji su bolesni i one koji nemaju, što su na pravi način ponovo pokazali šta je prava srž ramazanskog posta i islama kao religije koja neguje najveće ljudske i moralne vrednosti.

“Uz najiskrenije želje za dobro zdravlje, sreću i blagostanje vama i vašim porodicama, još jednom vam čestitam blagosloven Ramazanski Bajram i da ga uvek slavite u miru i radosti u našoj zajedničkoj otadžbini, u našoj prelepoj Srbiji! Bajram Šerif Mubarek Olsun!“, zaključio je Vučić.

loading...

Facebook komentari