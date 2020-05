Penzionisani hrvatski general: “Nama pripada BiH, Srem, Bačka, Boka do Ulcinja”

“Ovo nema veze sa Drugim svjetskim ratom, ali zna se da je cijela Bosna i Hercegovina zapravo hrvatsko kraljevstvo, to je hrvatska zemlja. Nek’ bude jasno svima, hrvatska zemlja je i Boka Kotorska, sve do Ulcinja, odnosno južno do Budve”, rekao je Lošo gostujući na Osječkoj televiziji.

“Takođe, da Srbima ne govorim da je hrvatska zemlja Srem, Bačka i dijelovi Banata”, dodao je Domazet.

Objašnjavajući stavove admiral Lošo je naglasio da globalističkim lijevo-liberalnim centrima nisu interesantne lijevo liberalne političke stranke, jer u njima imaju sigurna uporišta i oslonce, pri čemu je i za HDZ rekao da je otet hrvatskom narodu uprkos još uvijek snažnoj emotivnoj vezi i dijela članstva i biračkog tijela prema tome pokretu zbog formiranja hrvatske države, prenosi “Telegraf“.

Konačno da znamo šta sve spada pod hrvatske zemlje. pic.twitter.com/66yf2ctK6b — Dejan Grubešić 🇷🇸 🇮🇱 (@pustinjak) May 18, 2020

Lošo tvrdi da je Hrvatska izložena “nikada žešćim velikosrpskim zahtjevima i namjerama, čiji je eksponent Milorad Pupovac, kao i nikada nestalim italijanskim, mađarskim, ali i novonastalim muslimansko-bošnjačkim ciljevima, koji se jasno vide u udarima na Katoličku crkvu u BiH”.

