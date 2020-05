Šta će se desiti ukoliko se zarazimo u Hrvatskoj na moru?

Ministar je uvjeren kako je zdravstveni sistem Hrvatske spreman za ljeto..

“Naš zdravstveni sistem do sada je savršeno odradio svoju ulogu, no morat ćemo unaprijediti zdravstveni sistem na području naše obale. Imat ćemo sastanak s Ministarstvom turizma iduće sedmice”, kazao je on

Najavio je kako je moguće da u svakom hotelu bude zdravstveno osoblje koje bi bilo zaduženo za turiste.

“To se nalazi i u dokumentu Evropske komisije. Naš zdravstveni sistem je potpuno spreman prilagoditi se novim okolnostima. Ministar je objasnio što će se dogoditi s turistima koji dođu u Hrvatsku na odmor i što će biti ako se zaraze, gdje će se taj pacijent liječiti i ko će snositi troškove liječenja.

“Odgovor na to pitanje ovisi o bilateralnim dogovorima s pojedinim zemljama. Postoje modaliteti, ovisit će o kliničkoj slici. Napravit ćemo dogovor sa svakom zemljom”, rekao je on, prenosi “Buka“.

loading...

Facebook komentari