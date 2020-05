Profesorica Ena zapalila diplomu: Ne treba mi posao u ovakvom sistemu

Profesorica srpskog jezika iz Novog Sada, Ena Nedić spalila je u znak protesta svoju fakultetsku diplomu. Ispred Doma Narodne skupštine, ona je poručila da je njena diploma obesmišljena, jer mladi i školovani ljudi nemaju perpsektivu u Srbiji.

“Ja sam Ena Nedić, licencirani profesor srpskog jezika. Ovo je smiboličan gest, time ja sahranjujem vjeru u ovakvu državu i pozivam sve normalne, sve slobodne građane da se saberemo, neovisno o političkim opcijama i partijama. Želim da se zahvalim ovoj paradoksalnoj državi na šansi u svoje i ime svih mladih ljudi koji napuštaju državu. Izuzetno me je sramota. Stidim se u ime svih onih koji ne osjećaju stid”, rekla je ona.

Ističe da je ovakav vid protesta osmislila sama bez ikakvih instrukcija.

“Jako sam ogorčena zbog svega što se dešava u zemlji, zbog urušenog sistema vrijednosti”, poručila je profesorica.

Ona se dotakla i ministara i članova Vlade koji su, kako kaže, na funkcijama “iz sumnjivih razloga”.

“Stidim se što nam ministar inostranih poslova srpski jezik govori kao da mu je strani jezik. Ministar odbrane je sramota za svakog časnog srpskog vojnika… Sramota me je jer je predsjednik Vlade izglasan zbog svoje seksualne orijentacije, a ne po svojim kvalifikacijama. Sramota me je što ministar finansija i dalje vodi finansije ove države sa dokazanim falsifikatom. Još mnogo čega me je sramota”, rekla je Nedić i potom zapalila svoju diplomu.

Pored fakultetske ona je zapalila i svoju “Vukovu diplomu” i brojne zahvalnice.

“Ja već treba da imam organizovan život, ja sam roditelj, majka, prosvjetni radnik. Nisam Vučićev omladinac. Ne treba mi posao u ovakvom sistemu obrazovanja… Nuđene su mi nepristojne ponude, što je meni bilo ispod časti da prihvatim. Smatram da sam kvalifikovana, posjedujem znanja kojima sam posvetila cio svoj život”, poručila je Ena Nedić.

