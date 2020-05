“Poslije svakog šamara je padala” – Zlostavljač mučio višegodišnju djevojku

Strašan slučaj dogodio se nedavno u okolini Šida, gdje je emotivna veza okončanja višesatnim mučenjem!

M. Š. (27) je najprije pretukao D. P. (19), sa kojom se zabavljao pet godina, prije toga je namamio u svoju kuću i tu je zlostavljao.

– Sumnja se da su M. Š. i žrtva pet godina bili u vezi, koju su nedavno prekinuli. Navodno, mladić je pozvao djevojku kod sebe kako bi porazgovarali i pomirili se. Tada je uslijedila višesatna tortura – kaže izvor.

Otac nesretne djevojke se oglasio na društvenim mrežama.

– M. Š. se preko tri sata neviđeno iživljavao nad mojom kćerkom. Šamarao ju je takvom silinom da je padala poslije svakog udarca. Oborio ju je na pod i udarao svuda po tijelu i rukama i nogama. Pošto mu to nije bilo dovoljno, uzeo je kuhinjski nož i prijetio da će je izbosti do smrti. Na kraju joj je brutalno, prvo tim nožem, a onda makazama, posjekao kosu skroz do temena s namjerom da je totalno ponizi – napisao je otac i dodao:

– Pravi heroj! Probala je krišom da me pozove, ali joj je oteo i razbio telefon.

U policiji su potvrdili da je protiv M. Š. podnijeta krivična prijava zbog protivpravnog lišenja slobode i nasilja u porodici, a izrečena mu je i hitna mjera zabrane prilaska žrtvi, piše “Kurir“.

loading...

Facebook komentari