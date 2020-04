Vučić: Više od petoro ljudi umrlo do jutros, najteža noć do sada

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je protekla noć po broju smrtnih slučajeva od infekcije koronavirusom bila “užasna, jedna od najtežih do sada” i to, kako je rekao, prije svega zbog onog što se desilo u Gerontološkom centru u Nišu. Prema njegovim riječima, od posljednjeg presjeka u petak u 15 sati do jutros umrlo je više od petoro ljudi.