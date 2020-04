Hrvatska na popisu osam zemalja koje bi mogle biti spremne za dolazak gostiju

Najtiražnije njemačke novine Bild objavile su članak u kojemu navode kako Hrvatska ima dobre šanse biti jedna od osam zemalja koje bi ovog ljeta mogli posjetiti njemački turisti.

Njemačke vlasti se trenutno nisu još usuglasile o tome hoće li ove godine biti ljetnog turizma i u kakvom obliku, pa tako ministar vanjskih poslova Heiko Maas smatra da bi to bilo neodgovorno, dok ministar za razvojnu pomoć Gerd Müller smatra da će putovanja njemačkih građana na ljetovanje izvan države biti moguća.U svakom slučaju, u Njemačkoj je do 3. maja na snazi upozorenje njemačkim građanima da ne putuju izvan zemlje, a hoće li se te preporuke produžiti, odlučit će se do kraja aprila. Situacija je zapravo i dalje neizvjesna te nije jasno hoće li se turistička putovanja tehnički moći realizirati.

Bild je izdvojio osam zemalja koje bi ovog ljeta mogle biti poželjne destinacije za godišnjih odmor njemačkih turista, a to su: Hrvatska, Grčka, Austrija, Švicarska, Tunis, Švedska, Danska i Island.

Spomenute zemlje su dobro reagirale na pandemiju te bi do ljeta mogle biti spremne za dolazak turista, prenosi “Poslovni“.

