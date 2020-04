Kon: Virus će morati da prođe među djecom, najbolje tokom ljeta

“Ne možemo da oteramo virus sa planete, samo da ublažavamo aktivnost u zemlji, što i radimo, a ako zaustavimo život počećemo da umiremo od drugih stvari, jer je zdravstvo zauzeto borbom protiv korone”, rekao je Kon za TV Prva.

On je dodao da će se o radu škola posebno raspravljati u Ministarstvu prosvete, dok će vrtići morati da se otvore zbog roditelja koji rade i nemaju drugi izbor.

“Virus mora da prođe kroz dečju populaciju i možda je najbolje da to bude kada je virus najslabiji, za vreme leta”, rekao je Kon.

Najavio je da će sljedećeg vikenda i za 1. maj najverovatnije ponovo važiti policijski čas od petka do ponedeljka, ali da će konačna odluka o tome biti donijeta na osnovu novih podataka.

Na pitanje zašto je na početku pandemije govorio da ima dovoljno opreme iako je znao da to nije tačno, Kon je odgovorio da su zvanični podaci govorili da svega ima i da je on to i govorio.

“Izaći pred borbu sa lošim podacima nije mudro, to zna svako ko se pripremao za borbu, a mi smo imali pred sobom ogromnog neprijatelja i još niko nije razumeo koliko je on opasan”, rekao je on.

“Imali smo podatke da opreme ima, jer mislim da drugi nisu razumeli koliko nam opreme treba, a ja sam to znao. Ne mislim da sam slagao jer sam govorio šta su saopštavali nadležni, i pred sudom sam javnosti da li je to bilo u redu ili nije”, rekao je Kon, prenosi “N1“.

