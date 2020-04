Josep Borell: “Svi su zabrinuti zbog Balkana”

Šef Evropske diplomatije Josep Borrell iz Brisela poručuje kako je zabrinut zbog dešavanja na Balkanu, poručuje kako se u regionu vodi borba narativa te da je smiješno da se na ulicama Beograda vide bilbordi zahvale Kini, a da ih nema kada je u pitanju Evropska unija.

Borrell je ovo izjavio na sastanku Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta koji je danas pored Balkana govorio i o drugim naporima Evropske unije kada je u pitanju borba protiv korona virusa.

“Svi su zabrinuti zbog Balkana. Vodi se borba oko narativa. Ako biste mogli otići u Beograd, mogli biste vidjeti bilbord sa slikom predsjednika Kine Xi-a koji kaže ‘Hvala brate Xi, jedino nam vi pomažete’, što je smiješno, nikada nismo vidjeli bilbord koji se zahvaljuje nama. Tako se onda kineska pomoć nađe na ulicama, a kada mi pomažemo i prije i tokom krize onda ništa zato moramo ojačati kapacitete da objasnimo svoju stabilizirajuću ulogu na Balkanu”, kazao je Borrell.

Posebno se osvrnuo na temu dijaloga između Beograda i Prištine te ono što će biti uloga Miroslava Lajčaka kada je ovo u pitanju.

“Gospodin Lajčak je počeo raditi prošle sedmice i u kontaktu je s vlastima obje zemlje, takse su ukinute i to je dobra vijest. Lajčak kreira vlastiti tim i dajmo mu malo vremena da se pripremi. Imat ćemo samit između dvije strane EU i Zapadnog Balkana i on će se desiti u pravom trenutku i na njemu želimo reći da trebamo jedni drugima, da imaju dobru perspektivu. Da bi imali tu perspektivu moraju raditi u cilju da riješe svoje razlike. Razlike između Kosova i Srbije jedino oni mogu riješiti mi moramo biti tu da ih ohrabrimo, ojačamo, da sugeriramo, ali mi ne možemo uraditi posao koji jedino oni mogu uraditi. Imamo iskusnog diplomatu koji će biti posvećen samo tome puno radno vrijeme i biće u kontaktu sa stranama, istovremeno i sa UN-om i sa SAD-om koji imaju jako prisustvo i to će biti velika pomoć. Ja ne mogu toliko vrmeena posvetiti tome”, ističe Borrell.

On je također govorio i o generalnoj saradnji sa regionom Zapadnog Balkana pa je rekao da se očekuje rast broja zaraženih ali i preminulih u regionu.

“Paket vrijedan 410 miliona eura relociran je kako bi se pomoglo regionu, 38 miliona za hitnu pomoć i preostala 372 miliona za kasniji socio-ekonomski oporavak. Ta podrška je već na terenu gdje radimo zajedno sa agencijama UN-a. Također Zapadni Balkan uključujemo u inicijative EU gdje je to moguće. Naprimjer, Fond solidardnosti EU te u nabavku medincinske opreme. Zemlje Zapadnog Balkana su dio ovog velikog procesa nabavki medicinske i druge opreme koji nam daje brži i jeftiniji odogovor na potrebe koje imaju u ovom području”, rekao je Borrell.

Evropski šef diplomatije je saopštio i da je Zapadni Balkan uključen u schemu za izvoz za zaštitne opreme zbog čega je Komisija je prošle sedmice napravila novi prijedlog koji je kreirao mogućnost da se izuzme Zapadni Balkan iz zabrane, prenosi “N1“.

