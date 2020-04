U teškoj nesreći život izgubio sportista i humanitarac

Nesreća se dogodila na ulazu u Novo Selo Rok iz pravca Čakovca, kad se Međimurec, vozeći motocikl, sudario s kombi vozilom. PU međimurska objavila je da je nesreću uzrokovao vozač kombija koji je motociklistu oduzeo prednost, piše “eMeđimurje“.

Tragično preminuli Ivan Međimurec je bio član NK Eko Sveti Križ, a bio je istaknuti međimurski i hrvatski strongman i powerlifter.

Za “eMeđimurje” je u intervjuu koji je dao prije sedam godina rekao da je kao klinac bio jako mirna osoba i da su ga drugi zezali i tukli.

– Jako sam volio sve sportove, ali pošto sam bio u takvoj situaciji, od ranih sam nogu počeo kod kuće dizati kante s vodom, bacati razne predmete. Tek kad sam navršio 16 godina, upisao sam se u teretanu i počeo dizati utege i zaljubio se u taj sport. Volio bih napomenuti da se nikad nisam volio tući i uvijek sam izbjegavao takve situacije, tako je ostalo sve do dan danas.

Ispričao je i u kojim kategorijama je prevladavala njegova posvećenost i životna usmjerenost koja ga je i dovela na vrh.

– U powerliftingu bih izdvojio da sam viceprvak Evrope u kategoriji do 125 kg, a najjači na Balkanu u kategoriji isto do 125 kg. Odradio sam još mnogo natjecanja u kojima sam pokupio 1. mjesto. Na međunarodnom strongman natjecanju koje se održalo prošle godine izdvojio bih da sam bio prvi u vuči kamiona od 10 tona. Kamion sam vukao 20 metara i tu metražu sam prošao, ako se ne varam, za 26 sekundi. Sva ta prva mjesta su mi otvorila vrata da budem gost na HRT-ovoj emisiji 8. kat i da me na Pantovčaku primi sam predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović te mi čestita na postignutim rezultatima – rekao je.

U Zagrebu na festivalu Cro fit fest osvojio je prva mjesta u kategoriji Amix strongman te Amix strongman push&pull. Ivan bi se takmičio i dalje, ali ozljeda mišića odvojila ga je od tog napornog sporta.

Ljubav prema hrani, odvela ga je u profesionalne kuharske vode, bio je kuhar restorana Varaždinbreg.

– Radio sam u posljednje vrijeme u mnogim restoranima i kuhinjama, ali da me dočeka ekipa od vlasnika do kuhara koji su otvarali restoran i još su nakon trideset i više godina na okupu, to je raritet i morate to ispričati – rekao je tada.

I oni se opraštaju od njega putem svoje Facebook stranice.

– Dragi gosti restorana Varaždinbreg, sa velikom tugom obavještavamo vas kako se opraštamo od Ivana Međimurca, vrijednog člana našeg kulinarskog tima koji je izgubio život u prometnoj nesreći ovog popodneva u svom rodnom Međimurju. Ivane, nedostajati ćeš nam i ti, ali i tvoja strast za kuhanjem, učenjem i stalnim usavršavanjem koja je bila primjer mnogima. Počivaj u miru – napisali su iz restorana.

Međimurec je bio i borac za prava životinja, aktivist koji je organizirao natjecanja humanitarnog karaktera za čakovečko sklonište Prijatelji životinja.

Facebook komentari