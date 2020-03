Hrvatska ušla u fazu kad se u kratkom vremenu naglo povećao broj oboljelih

“U Hrvaskoj imamo 206 oboljelih. Od jutros je novih 49. U 24 sata imamo ukupno 78 bolesnika više, a testirali smo 2.100 ljudi. Ovo znači da se upravo događa ono što Stožer već nekoliko dana najavljuje – da smo ušli u fazu kada se povećava broj oboljelih u izrazito kratkom vremenu. U uzlaznoj smo putanji krivulje i samo se poštivanjem odluka koje donosi Stožer civilne zaštite to može spriječiti“, rekao je ministar Zdravstva Vili Beroš.

Kazao je kako postoje građani koji ne poštuju preporuke za samoizolaciju i za zabranu okupljanje na javnim mjestima.

“To neće pomoći u suzbijanju epidemije i ponavljam građanima da se pridržavaju donesenih odluka. Poželjno je boraviti vani, međutim nije poželjno biti u bližem socijalnom kontaktu. Dva metra je distanca koju moramo prihvatiti i održavati. To može doprinijeti smanjenju epidemije. To je od najveće važnosti.

Samoizolacija je nešto s čime se nismo susretali. Većini građana i zdravstvenim radnicima je to novina. Ima nekih nepravilnosti u postupanju, pa zdravstvenim radnicima idu nove upute, jer se adekvatna zdravstvena pomoć mora moći pružiti svima i u svakom trenutku“, rekao je Beroš.

Alemka Markotić iz infektivne klinike Fran Mihajlević rekla je kako je nužno da oni koji imaju simptome odlaze i u domove zdravlja, jer nema dovoljno kapaciteta za sve na klinici.

“Povećava se broj oboljelih i u našoj klinici. Nemamo novih bolesnika na respiratorim osim postojeća tri. Oni koji imaju blage simptome neka idu u domove zdravlja, ne mogu svi u kliniku.

Sve mjere opreza koje ponavljano svo vrijeme trebaju se shvatiti ozbiljno, inače će biti teško izliječiti sve ljude koji dođu u opasnost ako se ne pridržavaju pravila“, rekla je Markotić, te se zahvalila malim i velikim donatorima koji su ovih dana pohrlili ka klinici. Dodala je kako će im se lično zahvaliti kada prođe ova epidemija, prenosi “Hina”.

Facebook komentari