Pijani vozač mu je oduzeo najmilije: “Ubio kćerku i oca, i za cijeli život mi nanio bol”

Vozač Vladimir P. iz Inđije sklopio je sporazumno priznanje krivice prema kojem je osuđen na devet godina zbog saobraćajne nesreće, kada je pijan sa 2,50 promila alkohola usmrtio djeda Vojina Ćirića i unuku Dajanu Ćirić u oktobru prošle godine.

Presuda nesavjesnom vozaču Vladimiru P. (32), koji je prije pet mjeseci automobilom usmrtio Vojina Ćirića i njegovu unuku Dajanu saopštena je porodici. Radovan Ćirić, otac i sin nastradalih, nakon svega kaže da je očekivao maksimalnu kaznu od 12 godina, piše “Blic“.

– Moje dijete i kćerku nijedna kazna neće vratiti. Normalno je da sam nezadovoljan kaznom koju je dobio. Taj čovjek vozio je sa 2, 50 promila alkohola u krvi i kada takav sjedneš za volan za mene je to ubistvo i ništa drugo. Za cijeli život mi je nanio bol i tugu jer mi je uzeo i dijete i oca. Nakon nereće niko me nije pozvao. Ni on ni njegova porodica da nam izjave saučešće – počinje svoju ispovijest Radovan Ćirić iz Inđije.

Prema njegovim riječima, svakodnevno odlazi na groblje da bi obišao mjesto gdje mu je sahranjeno dijete i otac.

– Nesreća je bila u oktobru. Danas je teško i preteško živjeti sa mislima da više nemaš kćerku. Da ju je ubio pijani vozač. On će izaći iz zatvora, a ja moje dijete više neću vidjeti ni zagrliti – nastavlja nesrećni otac.

Nakon nesreće dobio je poziv koji ga iznenadio. Bio je to poznati advokat u Inđiji Jovica Kovačević, koji je ponudio da ga na sudu zastupa besplatno.

– Borili smo se da pijani vozač dobije maksimalnu kaznu. Sud je prihvatio njegovo priznanje krivice na devet godina zatvora. Mislim da za dvije smrti može dobiti maksimalnu kaznu – zaključuje Radovan.

Saobraćajna nesreća dogodila se u nedjelju, 15. septembra, prošle godine na raskrsnici ulica Kralja Petra Prvog i Branka Radičevića kada se ‘audi A4’ kojim je upravljao Vladimir P. sudario sa ‘renoom klio’ u kojem su se nalazili Vojin Ćirić i njegova unuka. Prvi rezultati istrage pokazali su da je do nesreće došlo kada je Vladimir P. na raskrsnici prošao na crveno svjetlo i tom prilikom udario u lijevu bočnu stranu ‘renoa’. Vojin Ćirić je stradao na licu mjesta, dok je njegova unuka, koja je sjedila na zadnjem sjedištu preminula dvije sedmice kasnije u bolnici. Ovoj stravičnoj nesreći prisustvovalo je više ljudi zaposlenih u okolini raskrsnice, koji su i dalje prestravljeni zbog onoga što su vidjeli, a koji su pritrčali u pomoć ljudima.

– Ne biste vjerovali kakav je to udarac bio. Prašina se digla do centra, ‘reno’ je od siline udarca letio još 50 metara, a ‘audi’ je nastavio pravo i probio bankinu. Odmah sam pritrčao ljudima u ‘renou’, a u isto vrijeme pritrčala je i djevojka koja je radila na pumpi. Vidio sam da vozač ne daje znake života, ali tek kada mi je radnica sa pumpe rekla, vidio sam da je pozadi djevojčica… – ispričao je jedan od očevidaca tragedije.

