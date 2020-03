Vučiću odgovara da “međeda iz Laktaša” drži na kratkoj uzici

Film ‘Vladalac’ napravio je Slaviša Lekić, novinar, bivši glavni i odgovorni urednik i vlasnik magazina Status, autor nekoliko dokumentarnih filmova i knjiga, čovjek koji kaže da je “prirodno i logično biti protiv režima Aleksandra Vučića i kamarile koja ga okružuje”.

Lekić je gostovao u popularnoj emisiji “Dobar, loš, zao” na Televiziji Šabac, u gradu koji je jedna od rijetkih tačaka u Srbiji gdje nije na vlasti Vučićev SNS. Podsjetimo, prije nekoliko dana je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović zabranio promociju knjige osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja koja je trebala biti održana u ovom gradu, piše “Hayat“.

Vratimo se razgovoru Slaviše Lekića s voditeljima emisije “Dobar, loš, zao” Nenadom Kulačinom i Markom Vidojkovićem. Vrlo zanimljiva je ocjena autora filma ‘Vladalac’ o tome kako Vučić preko svojih poslušnika kontrolira tenzije u regionu.

“Koliko god se Vučić junačio, pravio ‘frku’ da će on ‘nešto reći’ Thaciju i Kurtiju, on je u suštini velika kukavica i ne smije napraviti korak dalje. Ali, njemu savršeno odgovara ova vrsta tenzija, da ‘međeda iz Laktaša’ drži na kratkoj uzici. Tu i tamo ga pusti da kaže ono što Vučić zapravo misli i onda ga privuče… Baš kao što je Slobodan Milošević ’90-ih godina imao ‘poštene’ Albance, Mađare, Muslimane, tako i Vučić ima poštenog Andriju Mandića, četničkog vojvodu, koji je lider opozicije u Crnoj Gori i svaka 2-3 dana je u Beogradu. Kažu ‘nemamo utjecaj na zbivanja u Crnoj Gori’, a šalju avion po Milana Kneževića i Andriju Mandića. Ta vrsta tenzije Vučiću odgovara, on može ovoj novoj garnituri u Evropskoj uniji reći ‘ja ću malo Dodika da nagazim, ne brinite za Andriju Mandića'”, rekao je Slaviša Lekić, autor filma ‘Vladalac’, u emisiji “Dobar, loš, zao”.

