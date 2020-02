Samoopredjeljenje traži smjenu ambasadorice ako je lažna vijest da je Jamajka priznala Kosovo

Poslanica Pokreta Samoopredjeljenje u kosovskoj skupštini Fitore Pacoli izjavila je da, ako se potvrdi da je priznavanje Kosova od Jamajke bila lažna vijest, onda treba otpustiti kosovsku ambasadoricu u Americi Vljoru Čitaku (Vlora), piše “Avaz“.

– Ne trebaju nam ambasadori koji šire lažne informacije. Ako vijesti o priznanju Jamajke nisu istinite, ambasadorica Čitaku treba odmah biti otpuštena te da se zatraži njena odgovornost – napisala je Pacoli na Facebooku.

Kosovski predsjednik Hašim Tači (Hashim Thaci) je na Twitteru naveo da je od ambasadorice Vljore Čitaku obaviješten da je Jamajka priznala kosovsku nezavisnost.

Međutim, ministrica vanjskih poslova Jamajke Kamina Džonson Smit demantirala je Tačijeve navode, ističući da Jamajka nije priznala nezavisnost Kosova. Bivši šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli zahvalio je na Twitteru Jamajci bez obzira na to što nije priznala nezavisnost Kosova.

Thank you Jamaica in any case, thank you Minister @kaminajsmith , thank you USA,@RepEliotEngel

Kosovo and Kosovars will remain forever trusted friends of the government and people of Jamaica pic.twitter.com/GEJdc2hFUi

— Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) February 21, 2020