Prava drama odigrala se na jezeru: Žena nestala u vodi, ali onda se pojavio taksista heroj

Nemili događaj se odigrao u subotu u popodnevnim satima. Jedan od heroja i spasilaca žrtve ispričao je kako se odvijala drama na jezeru, prenosi “Srbija Danas“.

– Imao sam poziv za Siminu ulicu i dok sam prolazio pored jezera tu, negde oko adrese Kej 2. oktobra 39-41, ne znam tačno, primijetio sam žensku osobu, po mojoj procjeni srednjih godina, da ide prema jezeru i da se tetura. To mi je bilo malo sumnjivo. Mislio sam da se možda tetura zato što vidi da je trska posječena, ali mi opet nije bilo jasno šta traži tamo. Nisam baš pretjerano obraćao pažnju na to, jer sam žurio na poziv. U međuvremenu, dok sam okrenuo automobil, stranka je izašla i mi smo krenuli prema Zelenom Polju. Slučajno sam bacio pogled ka jezeru i te ženske osobe više nije bilo tamo – počinje priču Kristijan Varadinčev.

Kako je dalje naveo, bilo mu je čudno to što je vidio da talasi idu od obale prema sredini jezera.

– Učinilo mi se da vidim da nešto pluta na početku. U trenutku sam pomislio i naglas izgovorio “Bože, nije se valjda bacila”. Stranka me je pitala šta je bilo i ja sam na brzinu objasnio. I čovjek je pogledao i rekao da nešto pluta. Oboje smo istrčali iz kola. Ja sam prošle godine imao tešku operaciju koljena, pa je on bio brži od mene i uskočio je u vodu. Kada sam stigao rekao mi je da pozovem policiju i Hitnu pomoć. Kada sam to obavio, vratio sam se do jezera, ušao sam u vodu i kenuli smo da izvlačimo ženu iz vode – objašnjava on.

– Čovjek ju je okrenuo, žena je već bila modra od hladne vode, vidjeli smo da izbacuje vodu iz sebe. Ali, najvažnije je da smo je spasili od davljenja i da je ostala živa. Dok nije došla policija mi smo je izvukli koliko smo mogli. Pošto je tu posječena trska, to je vrlo oštro pa nismo htjeli da je vučemo da je ne isječemo. Kada je stigla policija, policajac se, takođe, spustio i zajedno smo je izvukli na obalu. Onda su nam policajci uzeli podatke i sve što je potrebno po službenoj dužnosti i rekli su nam da idemo kući, jer smo obojica bili mokri. Pošto gospodin živi na manje od 100 metara od mjesta gdje se sve dogodilo on je otišao pješice, a ja sam sjeo u automobil i odvezao sam se kući – kaže Varadinčev.

– Nemili događaj se desio na jezeru kod stare špiritane. Tačno preko puta špiritane. Mislim da je to bilo u periodu između 16 i 16:30, jer sam razmišljao da završim tu vožnju i da završim sa poslom za taj dan – dodaje sagovornik.

Tek nakon što je sve prošlo, Kristijan kaže da je počeo da razmišlja o mogućim posljedicama.

– Nikada do sada mi se nije desilo ništa slično. Kada se sve završilo, iskreno, bio sam malo i isprepadan. U prvom momentu nisam ni bio svjestan rizika. I taj čovjek i ja smo bez razmišljanja krenuli ka vodi. Tek kasnije mi je sinulo u glavi šta bi bilo da sam ne daj Bože nezgodno stao i da sam opet pokidao koljeno… Ali, najbitnije je da smo uradili to što smo naumili. Da smo spasili ženu od davljenja. I sad kad razmislim isto bih postupio – kaže Kristijan Varadinčev.

Da li je nesretna žena slučajno upala u jezero ili je namjerno skočila za sada je nepoznato.

