Đukanović o potezu Dodika: Ne tangira me, BiH mora razmisliti kuda sve to vodi

Ponekad mi se čini da Srbija svoju državnu politiku nije prilagodila novoj okolnosti kada je Crna Gora postala nezavisna. I dalje pokušava da vodi računa o Srbima u drugim državama, nego o građanima Srbije. Govorom najdobronamjernije. Mislim da je vrijeme da se zastane i preispita šta su stvari prioriteti Srbije i njenih građana, ali tu stajem. Svi bi se u regionu trebali preispitati ukoliko bi se jedan neprimjeren odnos nastavio da osnažimo imunitet”, kazao je Đukanović.

Na pitanje kako komentariše odluku i potez člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, kazao je:

“Pa šta da vam kažem. Ta vijest najviše govori o tom jednom problemu u kojem se nalazi država BiH. To kod mene ne budi nikakav hir, nego produbljuje brigu koju imam; šta se može uraditi da BiH postane funkcionalnija nego što jeste i da može ovakve odluke donijeti bez paralisanja. Mnogo je paradnih odluka, mnogo je odluka kojima se pravi predstava za javnost, ali se zaboravlja da te predstave koštaju”, kazao je i dodao:

“Da napravimo digresiju. U jednom intervjuu sam također rekao da bi se zamislio da li je Slobodan Milošević donio odluku o onom masakru u Srebrenici. Ali bih zapitao sve nas; da li je ta bila potrebna odluka? Ili prethodno stvorite atmosferu u kojoj će se lažni heroji utrkivati ko će napraviti to. I ove predstave moraju računati da proizvode određene posljedice i jako puno koštaju državu i narod”, istakao je.

Masakr ili genocid?

“Genocid, ja sam samo upotrijebio neodgovarajući supstitut. To je pravno kvalifikovano. Ja imam ne jednom, nego dvaput poziv da posjetim Sarajevo. Prvi put mi ga je potpisao Milorad Dodik kao predsjedavajući, drugi put Željko Komšić. Nedavno sam se sreo sa Komšićem i dogovarali smo termin i razumio sam da je Dodik bio protiv moje posjete sa obrazloženjem unutrašnje situacije u Crnoj Gori. To me zaista ne tangira, niti Crnu Goru. Moj kalendar je toliko obiman i nemam problema jer ono što mi želimo saopštiti će se čuti na svim adresama. BiH mora da razmisli kuda sve to vodi”, poručio je predsjednik Crne Gore, prenosi N1.

