Splićanin se vratio iz Kine: “Svi pametuju, a mene niko me nije nazvao ni pregledao”

Ušao je iz Kine preko Dohe u Hrvatsku, a da ga niko pregledao. Također ga niko, kako kaže, od epidemiologa u ovih četiri ili pet dana nije kontaktirao. Dodao je da se on njima sam javio. Sada boravi u izolaciji kod svoje kuće.

“Ja sam u samovoljnoj izolaciji i neću iz kuće izlaziti 14 dana. Moram biti odgovoran i prema sebi i prema drugima. Niko mi nije rekao da boravim kod kuće tih 14 dana, dok traje moguća inkubacija, to sam odlučio sam. Štaviše, rečeno mi je da se normalno ponašam i da normalno živim. Dakle, po mišljenju epidemiologa, mogao sam sa šetati vani, odlaziti u kino, pozorište i normalno se družiti s ljudima, a inkubacija virusa traje, kako kažu stručnjaci, 14 dana i tokom tog vremena druga osoba se također može zaraziti od osobe koja nosi virus u sebi”, ispričao je inženjer brodogradnje za “Slobodnu Dalmaciju“.

On se pita kako bi epidemiolozi došli do njega, odnosno nadzirali ga, da kojim slučajem on nije nazvao njih.

“Da se ja sam nisam javio splitskim epidemiolozima, oni uopšte ne bi ni znali da sam ja bio u Kini i da sam se vratio doma. Kako bi oni uspjeli doći do mene, odakle bi znali moj broj mobitela ili adresu stanovanja. Izgleda mi da svi u Hrvatskoj nešto pametuju oko novog koronavirusa, a da se jako malo radi na samoj prevenciji. Na otoku na kojemu sam u Kini radio i boravio samo je jedna osoba, dok sam ja bio tamo, imala simptome zaraze koronavirus i zaista mislim da ga ja nisam “pokupio”. Ali, ponavljam, ja na svoju ruku ostajem doma 14 dana, a u Hrvatskoj zahvaljujem svim epidemiolozima koji su me ovih dana nazivali i davali mi uputstva, te ih molim da me više ne nazivaju toliko”, kazao je sagovornik iz Splita.

loading...

Facebook komentari