Aleksandra Jerkov: “Dokle god imamo Vulina i njemu slične nema mira i stabilnosti u regionu”

Potpredsjednica Demokratske stranke i poslanica u Skupštini Srbije Aleksandra Jerkov u razgovoru za “Radiosarajevo.ba” je komentirala Strategiju odbrane Republike Srbije i Strategiju nacionalne bezbjedosti koju je u Skupštini Srbije predstavio ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

Vulin je kazao da je bh. etnitet RS nacionalni interes Srbije. Dodao je, uz ostalo, da “država Srbija na ovaj način veoma jasno kaže šta je nacionalni interes i šta se mora braniti“.

“Dokle god u regionu, pri tome ne mislim samo na Srbiju, budemo imali političare koji na taj način tretiraju ovako ozbiljne probleme, a radi se prije svega o dnevno-političkim- marketinškim potrebama koje imaju, ili oni lično, ili njihove stranke, mi ne možemo doći ni do pomirenja, ni do mira, pa čak ni do stabilnosti u regionu. Dokle god imamo političare kojima nacionalne, etničke tenzije i drugi neki sukobi iz prošlosti služe kao nekakve dnevno-političke monete za potkusurivanje, mi ćemo imati vuline i s ove i one strane, i slične probleme. Ne mislim, kažem, samo na političare iz Srbije, niti samo na političare srpske nacionalnosti“, kazala je Jerkov za “Radio Sarajevo“.

Prema njezinim riječima, svuda u regionu, osim nekoliko izuzetaka, na vlasti su iste one stranke, nekada čak i isti oni ljudi, koji su direktno učestvovali u sukobima, ili su otvoreno podržavali politike koje su dovele do toga.

“To je veliki problem… Ti ljudi ne mog dovesti do napretka i uvijek ćemo imati ovakvu situaciju“, ističe Jerkov.

Očekuje reakcije na predstavljanje Strategije odbrane Republike Srbije i Strategiju nacionalne bezbjedosti.

“Oni na to i računaju. Oni imaju partnere i u BiH za tu igru. I u Hrvatskoj. To je sistem spojenih sudova. Jedan nacionalizam hrani drugi. Jedan ekstremizam hrabri drugi. Ja mislim da to odgovara svim političkim akterima u regionu. Sasvim sigurno će biti reakcija i sasvim sigurno će tom reakcijom svi biti zadovoljni“, zaključila je Jerkov.

