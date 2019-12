Stravično ubistvo u Mladenovcu, mladić izbo tinejdžera nasmrt

Nikola N. (26) uhapšen je zbog ubistva koje se dogodilo oko četiri sata ujutro u porodičnoj kući u Vardarskoj ulici, u naselju Bataševo u Mladenovcu, nezvanično saznaje “Blic“.

U Bataševu je noćas od uboda noža stradao 19-godišnji Nikola G. Sumnja se da je on jutros u jednoj kući kod Mladenovca nožem zadao više uboda 19-godišnjem mladiću, koji je od zadobivenih povreda preminuo na licu mjesta.

Obojica su bili poznati kao konzumenti narkotičkih sredstava. Naime, ubistvo se desilo u kući ubice Nikole N.Prema nezvaničnim saznanjima “Blica”, upravo je osumnjičeni za zločin, nakon što je druga ubo nožem, pozvao Hitnu pomoć.

Samom zločinu prisustvovao je i zajednički drug i ubice i žrtve. On je priveden, a istražitelji očekuju da on rasvijetli sve i okolnosti zločina. Pitanje je koliko će i on pomoći u utvrđivanju svih detalja, jer je i on, kao i Nikola N. i Nikola G., poznat kao konzument narkotika.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopćio je MUP.

