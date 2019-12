Mesić: Kitarović je u Osijeku prevršila svaku mjeru

Na pitanje je li vidio Kitarovićin skup u Osijeku, kratko je odgovorio: “Nažalost.”

Ističe kako misli da je hrvatska predsjednica u kampanji sama sebi bila najveći neprijatelj. “Ovo u Osijeku sada je prevršilo svaku mjeru, to nema s ničim nikakve veze”.

“Nije me baš previše iznenadilo. Ali, s obzirom na obećanja koja su bila u prvom mandatu da završi s takvim gestikulacijama, s ovim porukama – mislim da nismo zaslužili”, dodaje.

“Ja uvijek smatram da se građani javljaju na izborima kao kolektivni intelektualac jer izbori su ustvari jedan ugovor između glasača i onoga tko želi biti izabran. Dakle, ono što obeća, on to mora izvršiti, a građani mu daju povjerenje. Međutim, ako se ide sa obećanjima koja su neizvršiva, koja su nemoguća. Vi se sjećate da je predsjednica rekla – ako mene izaberete Hrvatska će biti najbogatija i najprosperitetnija zemlja na svijetu i u Europi. Onda je to ispravila da to nije mislila na svoj prvi mandat. To ne može biti u njenom prvom, ni u trećem mandatu. To ne može biti u ovom stoljeću, to ne može biti u ovom tisućljeću. Prema tome, ne može se ići s porukama koje su obećavajuće, a koje se ne mogu izvršiti”, rekao je Mesić.

Osvrnuo se i na kampanju Zorana Milanovića.

“On je imao svojih svjetlih trenutaka, kao i svaki tko se prihvati određenog posla. Ja ga gledam kao premijera. On je zatekao dosta trusno stanje, dosta toga je napravio, ali je napravio i nekoliko bezveznih poteza kao onaj razgovor s ljudima koji su htjeli neko druženje pa su oni iskoristili to što je on malo fajterski nastupio, pa su to dali u javnost. I tu si je napravio veliku grešku, ali ja mislim da to više ne može ponoviti”, rekao je Mesić, prenosi “N1“.

