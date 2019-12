Oluja na Jadranu, splitska Riva potopljena

Olujno nevrijeme zahvatit će veliki dio Dalmacije. Jugo je u stalnom jačanju, a u Splitu su najjači udari do 19 sati bili do 114 kilometara na čas. Talasi na splitskoj rivi dostižu do prvih objekata.

Na Jadranu puše snažno jugo, a sa italijanske strane obale vrlo je jaka tramontana, koja je donijela hladni vazduh s Alpa pa je područje od Ravene sve do Ankone zabijelio snijeg, javila je “Dalmacija danas“.

Jak jugo povećava talase na moru koje stvara sve veće probleme u morskom saobraćaju. Trajekt Lastovo trenutno plovi prema Korčuli, a bori se s orkanskim jugom i vrlo visokim talasima.

U prekidu su trajektne linije: Valbiska – Merag, Lopar – Valbiska, Prizna – Žigljen, Porozina – Brestova, Šibenik – Kaprije – Žirje, Drvenik – Sućuraj, Sumartin – Makarska, Trogir/Soline – Drvenik Mali – Drvenik Veli, Prapratno – Sobra i Dubrovnik – Lopud-Suđuraj.

I katamaranske linije ne saobraćaju: Pula – Zadar, Rijeka – Cres – Mali Lošinj, Rijeka – Lun – Rab, Split – Rogač – Milna, Split – Hvar – Korčula, Split – Vis, Split – Bol – Jelsa, Split – Hvar – Vela Luka – Ubli.

U prekidu su i brodske linije: Komiža – Biševo, Zadar – Preko, Rava – Iž – Zadar, Ilovik – Mrtvaška, Mali Lošinj – Unije – Susak i Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđuraj.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari