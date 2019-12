Iskopao grob, ukrao nakit, pa slao bizarne poruke

Zbog otkopavanja i krađe groba Dragice Krstić, sahranjene prije 25 godina, uhapšena su dvojica muškaraca, dok se za trećom osobom traga. Policija je privela Srđana Š. i Miroslava K. zbog sumnje da su u noći između utorka i srijede otkopali grob učiteljice.

Kako je policija utvrdila, oni su ovo uradili da bi ukrali nakit (lančić, minđuše i dva prstena) sa kojim je Dragica davno sahranjena. Ovaj nakit je, prema nezvaničnim saznanjima “Blica“, policija pronašla u jednoj zlatari u Novom Sadu i upravo tako policajci su ušli u trag morbidnim lopovima.

Da ova situacija bude još gora i morbidnija, jedan od uhapšenih i osumnjičenih za iskopavanje groba i krađe nakita, pisao je bizarne poruke Dragičinoj kćerki, Dragani, najvjerovatnije kako bi zavarao trag.

– Meni je žao zbog ovoga, jer sam čuo danas, od strane policije koja je došla kod mene na pretres. Dopustio sam im da urade svoj zadatak, i u mojoj kući ništa nije pronađeno. A tražim poligraf poslije čega ću porodicu Šebez tužiti – napisao je Srđan Š. u poruci ispod vijesti o skrnavljenju groba učiteljice.

Međutim, nije se zaustavio na tome, pa je dodao:

– Ovo što je urađeno samo može sektaš, narkoman, ili onaj koji duguje ljudima pare. Ja lično imam para, prodao sam nekretnine – napisao je on, a potom je za zločin optuživao Draganinog supruga.

Dragičina kćerka, Dragana, potvrdila je za “Blic” da poznaje uhapšenog, da živi u njenom komšiluku, kao i da nisu imali nikakvih nesuglasica prije otkopavanja groba njene majke.

– Ja njega poznajem oduvijek, praktično smo odrasli zajedno. Nikada se nismo družili, ali živimo u istom mjestu. Nikada ni sa kim iz mjesta nismo imali ni svađe, prepirke ili bilo šta slično tome, tako da stvarno ne znam zbog čega bi neko ovo baš nama uradio – kaže Dragana.

Pored Srđanovih bizarnih izjava, u ostalim objavama na Fejsbuku Dragane Kristić Šebez, našli su se i brojni komentari koji su opisivali karakter uhapšenog, kao i to “da nije začuđujuće što je baš on to uradio, budući da je i ranije bio optuživan“.

Kako “Blic” nezvanično saznaje, optuženi Srđan Š. i Miroslav K. (40), kao i treći muškarac koji je u bjekstvu, od ranije su poznati policiji, s obzirom na to da su prije dva mjeseca izašli iz zatvora. Nekoliko puta su optuživani za različite vrste krađa.

– On živi par kuća od groblja, sigurno je tako i došao na tu bizarnu ideju. Uvijek je bio problematičan, a nedavno je izašao iz zatvora, baš zbog krađa – pričaju šokirani meštani.

