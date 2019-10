Odbjegli bik iz Kaštela bio u Ivaninom dvorištu: “Pogledala sam desno, on kopitom grebe, a ja govorim: Evo, lički medvjed!”

Policija, lovci i veterinari i dalje tragaju za bikom koji je u petak pobjegao iz klaonice u Kaštel Starom. Upozoravaju građane da mu se ne približavaju. Bik težak više od 650 kilograma posljednji put je viđen u dvorištu Ivane Klarić.

“Ja sam izašla i pogledala desno, a on kopitom grebe i ja govorim: evo lički medvjed. Nisam znala, to je bilo ogromno nešto. Vratim se u kuću, ja govorim da haluciniram, nešto mi nije jasno – gdje će biti bik, ustvari krava sam mislila. I onda sam zvala susjedu, i kažem joj daj molim te pogledaj kroz prozor je li stvarno meni krava ispred vrata. A u stvari, to je bio bik”, rekla je Klarić za “RTL“.

Osjetio se ugroženim

Bik pripada vrsti šarole koja je napola divlja i naučena živjeti u prirodi. Njegov vlasnik ne zna kako je pobjegao.

“Valjda kad je osjetio krv i osjetio se ugrožen, on je jednostavno reagirao ovako kako je reagirao. To je velika i masivna životinja, i kad ona krene nju je jako teško obuzdati”, rekao je vlasnik bjegunca Petar Skejo.

“Kao da je pas ili mačka”

Oni koji se bave bikovima tvrde da oni ne napadaju ljude, samo ih se ne smije provocirati. Isto kaže i Ivan Mornar, predsjednik Lovačke udruge Donja Kaštela, koji kaže da građani ne trebaju strahovati, jer je bik u prirodnom okruženju. Dodaje i kako ga se može uloviti bez pucnjave, ali je najbitnije ne uznemiravati ga i obavijestiti vlasnika.

A vlasnik ga neće vratiti u klaonicu, ako ga ulove živog. Tome se nadaju i brojni Dalmatinci koji su pozivima zasuli klaonicu iz koje je bik pobjegao. “Ne prestaju zvoniti telefoni o udomljavanju. Što je meni smiješno, kao da je pas ili mačka, a ne bik od 700, odnosno 650 kilograma”, kaže Skejo.

