Milanović o Kolindi Grabar Kitarović: “Predsjednica nas sramoti”

“Želim biti, tu nisam da to rutinski odradim. Gledao sam, promatrao, shvatio da niko od ljudi koje bih možda i ja podržao kao kandidate nije išao dovoljno rezolutno i odrješito. Ako je vaše mišljenje da je u Hrvatskoj normalno, da sve to skupa fercera, onda se može nastaviti na način kako se događalo zadnjih 5 godina. U Hrvatskoj je najveći problem što HDZ ima monopol vlasti, paravlasti, duboke države i to je za Hrvatsku jako štetno i to vidim kao svoj poziv da to promijenim”, rekao je Milanović.

Ranije je kritizirao funkciju predsjednika. Upitan što konkretno može učiniti s te pozicije, Milanović je postavio kontrapitanje: “A s koje druge bih mogao?”

“Bio sam premijer 4 godine u periodu kad je Hrvatska ušla u EU, to nije moja zasluga, ali bilo je tako. Nakon malo više od 9 godina odstupio sam s mjesta predsjednika SDP-a. Što više treba od motiva osim želje da se stvari promijene uz one instrumente koje imate na raspolaganju?”, rekao je Milanović, prenosi “NAP“.

“Predsjednik je dioničar jedne vrlo neopipljive, eluzivne kategorije, imaš autoritet i ugled ili ga nemaš. Ovo je za mene degradacija uloge, nazvao bih to cirkusom, kad ne bih imao respekta za cirkus. Ovo je jedna loša reality komedija i to treba dokinuti. Kad god je HDZ držao sve poluge u državi, Hrvatskoj nije bilo dobro”, rekao je Milanović.

“Imamo predsjednicu bez karaktera, predsjednicu bez identiteta, predsjednicu koja nas sramoti”, rekao je Milanović.

