Supruzi nije dao da se razvede i zabio joj nož u srce: Prijatelju najavio ovaj gnusan čin

U svojoj posljednjoj poruci Dragan je pokušao da objasni djeci zašto se odlučio na monstruozni čin.

Da postoji oproštajno pismo, juče su komentarisali i mještani Bele Palanke, i dalje užasnuti tragedijom koja je zadesila porodicu Vasiljković.

– To pismo krije tajnu zašto je Dragan odlučio da presudi Tanji. Jeste je volio, jeste bio ljubomoran i vjerovatno nije mogao da zamisli da Tanja može da bude s drugim muškarcem. Oni su bili zajedno punih 30 godina, pošto se ona za njega udala kao veoma mlada, s nepunih šesnaest godina – ispričala je za Kurir jedna komšinica nesrećnih supružnika, koja je bila i veoma bliska s Tanjom.

Ona kaže i da su se zajedno borili tokom svih godina braka da podignu obe kćerke.

– Izrasle su u prelijepe i predobre djevojke koje imaju svoje porodice. Ne znam kako će one sve ovo podnijeti. Dragan nije htio o razvodu ni da razgovara, a kamoli da potpiše sporazumnu rastavu. Priča se i da je u kafiću prije nekoliko dana rekao nekom s kim je sjedio za stolom da do razvoda neće doći „jer će on to da presiječe“ – dodaje sagovornica.

Poznanici porodice Vasiljković ranije su ispričali da je Tanja prije izvijesnog vremena napustila kuću, kao i da je navodno trpila nasilje.

– Znali smo da se sklonila u selo kod svojih roditelja, a pričalo se da ju je Dragan više puta tukao – ispričali su mještani.

Kako priča izvor “Blica” upoznat sa slučajem, Tatjana je protiv Dragana podnosila prijave za nasilje u porodici, a od maja ove godine Dragan je imao i zabranu prilaska supruzi.

– Tukao ju je, i Tatjana je zbog toga podnosila prijave. Zbog maltretiranja koje više nije mogla da trpi na kraju ga je i napustila – priča sagovornik.

Kada je Tatjana konačno smogla snage da ga napusti, Dragan je kukavički pokušao da vrati svoju ženu u porodični dom: molio ju je da mu se vrati.

– Bio je uporan u tome. Na kraju su, kako sam čula, i njeni roditelji podlegli pritisku i sugerisali joj da se pomire, da pruži Draganu i njihovom braku još jednu šansu. Na kraju krajeva, imali su dvije kćerke… Tatjana je to na kraju i uradila, nadala se da će biti bolje – priča sagovornik za “Blic”.

Podsjetimo, zločin je otkrio Tanjin brat, koji je bio uznemiren što mu se nije javljala na telefon. Kad je razvalio zaključana vrata, zatekao je sestru s nožem zarivenim u srce i zeta obješenog u hodniku kuće.

Supružnici Vasiljković sahranjeni su juče u odvojene grobnice jer su tako odlučile njihove kćerke. Dragan je sahranjen u selu Oreovac, a Tanja u rodnoj Divljani kod Bele Palanke. Dragan je navodno u oproštajnom pismu naveo i gdje i na koji način želi da bude sahranjen, ali nije poznato da li su mu kćerke na kraju tu želju i ispunile.

Loading..

loading...

Facebook komentari