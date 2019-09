Dala je novac prosjaku kada joj je tražio za hranu: Od tada joj se život pretvorio u noćnu moru

Iako su od države dobijali čak 3.200 eura, to nije spriječilo Anželina Kočevara i njegovu taštu Valeriju Kovačić da maltretiraju Sašek, koja im je najprije dala novac iz milostinje kada je Anželin prosio. Međutim, nakon toga non stop su počeli da joj iznuđuju novac, prenosi “Telegraf“.

Kada je Zvonka skupila hrabrosti i prijavila slučaj, romskoj porodici je naloženo da joj vrati svih 90.000 eura koje su iznudili od nje.

– Prošlog mjeseca primila sam 15 dolara od Anželina Kočevara putem poštarine. Mislila sam da je greška, da je možda platio 150 eura. Ali ne, stvarno je bilo samo 15 – razočarana je Zvonka Sašek.

Tokom posjete slovenačkih medija, drhtavim rukama se sjećala mjeseci kada je bila žrtva ucjene u Zemaljskoj banci u Skočjanu. Rad u malom gradu je, kaže, prednost. Ljudi se poznaju, bilo je sjajno raditi s njima. Samo Romi su bili ti koji su pravili neprijatnosti.

– Najprije je Andželin došao u banku i govorio je – Imate li šta za mene, imate li šta za mene. Dala sam mu hranu, nešto odjeće za djecu i malo novca, jer je objasnio da nema za pelene, a ima troje male djece. Tada mu to nije bilo dovoljno. Počeo je da zahtjeva i iznuđuje novac, povećavajući sume. U početku je govorio da će se vratiti, ali onda su počele prijetnje. Govorio je da nikome ne smijem da kažem, jer je znao gdje živim, da će ubiti mene i članove moje porodice i da će me, ako ga prijavim, čekati na putu do kuće – prisjetila se Zvonka.

Oktobra prošle godine počela je da dolazi i Valerija Kovačič, Anželinova tašta.

– Vrijeđala me je još više. Govorili su da će se članovi njene porodice obračunati sa mnom ako im ne budem davala novac. I drugi Romi okupili su se ispred banke. Međutim, uvijek su dolazili u prostorije banke kada nije bilo stranaka. kada bi bilo gužve, povukli bi se, a onda bi se vratili. Prvo su dolazili jednom u dvije sedmice, zatim jednom sedmično, pa dva puta sedmično, zatim svaki dan, i na kraju dva puta dnevno. Jednostavno nisam više znala šta da radim. Nisam htjela da plašim porodicu, ali danas mi je žao što svom sinu nisam rekla, barem bi iznos koji moram da im dam bio manji. Dakle, u početku sam im davala svu ušteđevinu, čak i moje kćerke, i zbog toga mi je najviše žao, a zatim i mojih roditelja. Kad se sve potrošilo, posljednji dan sam im dala novac od banke – priznala je.

Kada Zvonka više nije mogla da podnese pritisak, odlučila je da prijavi romsku porodicu. Mnogi su je pitali zašto ranije to nije učinila, ali kako kaže ona “lako je biti general poslije bitke“.

