Vakula najavio pravu jesen: Mraz, vjetrovi, kiša

Za razliku od raznih ekstrema zbog klimatskih promjena te naše nedovoljne prilagodbe i pokušaja smanjivanja djelovanja na okoliš – što je jedan od povoda globalnog prosvjeda za klimu – ovotjedna promjena vremena, bura i zahladnjenje i nisu nešto osobito. A neće biti ni nova promjena početkom sljedećega tjedna, piše Zoran Vakula za “HRT“.

Ipak, zanimljivo je primijetiti kako je jutarnja temperatura zraka u četvrtak ponegdje na kopnu bila niska kao rijetko kada od 1. do 20. rujna u posljednjih 40 godina. U Zagrebu je, primjerice, na meteorološkoj postaji DHMZ-a u Maksimiru niža bila samo pet puta. Pri čemu u ovom tisućljeću samo jednom – 19. rujna 2008.

Naravno, mjestimice je bilo i slabog mraza, a bit će ga i tijekom pretežno sunčanoga vikenda, koji će na Jadranu početi s burom, a završiti s jugom. S jugom pak stiže nova promjena vremena, na sjevernom Jadranu primjetna već do kraja nedjelje, a diljem Hrvatske početkom sljedećega tjedna, koji će u većini krajeva biti topliji od ovoga. Vjerojatno i kišovitiji.

Stoga je aktivnosti na otvorenome koje zahtijevaju suho vrijeme najbolje obaviti tijekom ovoga vikenda, predlaže HRT-ov meteorolog.

Subota: sunčano, ali svježe, ujutro ponegdje moguć mraz

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, ujutro mjestimice uz mogućnost magle i slabog mraza. Zapuhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a temperatura će zraka od jutarnjih 3 do 6°C danju porasti do vrijednosti između 19 i 21°C.

Podjednako će toplo danju biti i u središnjoj Hrvatskoj, također uz sunce, te ujutro ponegdje moguću maglu i slab mraz. Najniža temperatura zraka bit će od 1 do 5°C. Ponegdje će danju biti umjerenog jugoistočnjaka i istočnjaka.

I u gorju će se danju osjećati vjetar, ali i jutarnja hladnoća jer će najniža temperatura biti od 0 do 4°C, ponegdje uz slab mraz. Magla je moguća samo rijetko. Na sjevernom Jadranu sunčano, uz buru u prvome dijelu dana, na udare podno Velebita još jaku pa i olujnu. Poslijepodne će ponegdje zapuhati zapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti do 24°C.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije također bura pa zapadni i jugozapadni vjetar, uz većinom malo valovito more temperature od 20 do 24°C. Uz obilje sunčana vremena najniža će temperatura zraka uz more biti od 13 do 16°C, u unutrašnjosti 6 do 9°C, a poslijepodnevna uglavnom između 22 i 24°C.

U nedjelju još većinom suho, ujutro i hladno, pa toplije, ali i oblačnije, kišovitije, vjetrovitije…

U nedjelju na kopnu još relativno hladno jutro, no danju toplije nego u petak i subotu, uz jugozapadni i južni vjetar. U novome tjednu osjetno toplija jutra, a najviša poslijepodnevna temperatura vjerojatno će biti oko 20°C, gdjekad i viša. Uz to, bit će promjenljivo, s kišom u ponedjeljak, ponegdje i u utorak te vjerojatno nakon sredine tjedna.

Na Jadranu će tijekom nedjelje zapuhati jugo koje će donijeti naoblačenje na sjeverni dio, od ponedjeljka i na cijeli Jadran. Puhat će umjereno i jako jugo te će biti kiše, mjestimice i obilnije, uz jače pljuskove s grmljavinom. U srijedu vjerojatno sunčanije, a zatim je opet moguća kiša.

