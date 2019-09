Vukovi haraju selom: Mještani u velikom strahu

Prema nekim procjenama, odnosno zimskim prebrojavanjima tragova, lovci su došli do zaključka da ima četiri odrasla vuka. Mišljenja su da onda tu mora i da je jedna ženka koja se sigurno okotila ove godine, piše “Srbija Danas“.

– Znači ove zime će biti sedam, osam vukova i možete zamislite kakvu štetu oni mogu da naprave. Mogu da savladaju najveće goveče, konja a da ne nabrajam šta mogu da učine sitnoj stoci. Mi velike štete imamo u lovištu prvo od vukova koji nam uništavaju visoku divljač a i lovačke kerove. Isti problem imamo i sa psima lutalicama. Ja sam dugogodišnji lovac a vodio sam i udruženja. Nekada su lovci imali zaduženje da čiste teren od pasa lutalica, tada nismo imali toliko šteta po pitanju ni lovišta ni uništavanju ovaca kod ljudi. Međutim, Udruženje za zaštitu životinja to je stopiralo tako da ni jedan pas ne smije da bude ubijen.

Opština Gornji Milanovac je donijeli odluku da plaćaju štete za svako uništeno grlo, to su ogromne pare. Šinterskim službama se plaća 6.000 po uhvaćenom psu. Oni uhvate psa u Družetićima odvedu ga u Kraljevo kastriraju i vrate ga i puste u Teočin. Ne sklone ih trajno sa teritorije i oni i dalje prave štetu“, navodi predsjednik Lovačkog društva ‘Fazan’ Boško Milovanović.

On kaže da od nove godine je sigurno preko 100 grla ovaca stradalo od pasa lutalica na teritoriji samo pranjanskog kraja, a da je samo za tri dana u Koštunićima zaklano preko 30 ovaca.

– Po mojim informacijama, od vukova, na farmi Čutović gdje ima 60 grla krupne stoke, samo mu je ove godine nastradalo sedam do osam grla. Prije neki dan prodao je telad kupcima i oni su mu reklamirali jedno jer su ga nagrizli vukovi. Moramo da apelujemo na državu i na institucije da se na neki način to spriječi. Mi lovci vodimo računa o svojim psima i imamo njihovu evidenciju, pasa lutalica je na sve strane. Ljudi donose ostavljaju ih, oni prepušteni sebi moraju da se snalaze za hranu, hvataju ovce, sitnu divljač, zečeve, fazana. Ogromne su štete, jer znaju seljaci kada im jednom lutalica ili vuk rastjera ovce od njih više nema ništa. One se stalno plaše, dolazi do pobacivanja. Moramo na neki način da zaštitimo stočare – navodi Milovanović.

Rada Krnić iz Družetića ima 100 ovaca koje su ograđene mrežom kako bi bile zaštićene od napada vukova i pasa lutalica, ali kaže da i pored toga moraju da ih nadgledaju.

– Vukove rijeđe viđamo ali ih stalno čujemo kako zavijaju. Prošle godine nam je vuk došao do same ograde, ovce su se uplašile i počele da bježe. Muž zbog toga mora stalno da je tu. Ima tu još ljudi koji drže stoku i svi je čuvaju. Posljednji put su nam zaklali osam ovaca – kaže Rada.

Priča se da čobanin u ovim krajevima, bez puške i motke, ne može da krene za stokom. Miodrag Mišo Vlašković iz Družetići svjedok je tome, jer kaže da se dosta vukova naselilo i da vrebaju svakog trenutka.

– Hvataju najbolje jagnje, tijele ili june i nose ako je lakše, a većima vade utrobu i jedu. Kasnije se vraćaju po plijen, pa ih ljudi sačekaju da ih jure. Rade Stojanović je prije pet dana našao kod Mića Čuta tele sa izvađenom utrobom. Znali su da će se kurijaci vratiti i morali su da isele svu telad u Pranjane, da ih pomaknu sa ove paše koja je sa čistom vodom idealna ali džaba, ne može da se živi od vukova. Čuvamo, pratimo ali on je uvijek tu i dođe čim se mi pritajimo – kaže Mišo koji uvijek uz sebe ima pušku iz koje sme da puca samo u vazduh.

– Kurijak je ovdje zaštićen, treba ti čitava papirologa i dozvola da bi mogao da ga loviš i to samo vikendom, ali on ne napada samo vikendom. A i navikao se na pucanje u vazduh, oguglao je, eto ga opet za par dana. Mnogo su gladni i moraju da se snađu da jedu. Hvataju oni i srneću divljač i svinje, zečeve ali i stoku.

Kako Mišo navodi najveću štetu je pretrpio Mića Čutović kome su vukovi zaklali preko desetoro junadi i teladi samo ove godine, a inače svake godine mu se to dešava nekada više nekada manje.

– Bošku Vlaškoviću dosta ovaca je otišlo kao i Božimiru Markoviću. Milanu Krniću su zaklali dva bika po 200 kila, u planini, jer oni kada ogladne ne biraju šta će i kome će da urade – priča Mišo.

