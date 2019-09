U stravičnom udesu poginuo dječak, majka, otac i sestra povrijeđeni

“Gdje mi je brat”, pitala je djevojčica u nedjelju u 5.20 sati nakon što je došla svijesti u KB Dubravi, piše “24sata“.

Njen otac (44) i majka (38) teško su povrijeđeni i, kako nezvanično javlja pomenuti portal, nalaze se u indukovanoj komi. Majka je takođe u KB Dubravi, a otac u KBC-u Zagreb. Riječ je o porodici iz mjesta u varaždinskoj županiji 14 kilometara udaljenom od Svetog Ivana Zeline.

“To je prestrašno. Daj Bože da se oporave”, rekla je kroz suze njihova prva komšinica.

Poginuli dječak trebalo je da krene u sedmi razred, a njegova sestra u prvi razred srednje škole.

Crna zastava na školi

Na školi u obližnjem mjestu, koju su, kažu komšije, oboje pohađali okačili su crnu zastavu. Komšinica kaže da se porodica u nedjelju ujutro vraćala iz svatova u Petrinji. Otac je vozio golf četiri koji je imao oko mjesec dana.

Policija je na mjestu nesreće obavila uviđaj. Pokušavali su utvrditi razlog zašto je vozač izgubio kontrolu nad autom na ravnom dijelu puta, prešao u suprotni smjer i zabio se u betonski mostić. Jedna od pretpostavki je da ga je na trenutak savladao umor i da je možda na djelić sekunde zaspao za volanom.

On se golfom kretao Ulice Hrastje u smjeru sjevera. Dolaskom do kućnog broja 30 skrenuo je lijevo i tom prilikom, u 5.20 sati, vozilo je sa puta sletjelo u odvodni kanal te udarilo u metalno-drvenu ogradu i betonski stub.

“To je bio tako snažan tresak da me odmah probudio iz sna. Bilo je nešto iza 5 sati kad sam izletio van i ugledao auto koji se zabio u betonski most. Iznutra se nije čulo ništa. Grobna tišina“, ispričao je za “24sata.hr” stanovnik Hrastja u blizini čije kuće je golf sletio sa kolovoza.

Mještani su se probudili i potrčali u pomoć stradaloj porodici. Među njima je bio i Darko Heged.

“Kako su udarili, probudio sam se i otvorio prozor. Bili su zabijeni u mostić direktno ispod mog prozora. Vozač je pokušavao otvoriti vrata no nije mogao. Odmah sam zvao pomoć“, rekao je Heged.

“Muškarac je bio pri svijesti i samo je zazivao ženino ime“, prepričao je drugi neimenovani mještanin.

Da bi ljekar došao do njih, vatrogasci DVD-a Sveti Ivan Zelina morali su, da skinu prozore, razrežu vrata i krov.

“Ova naša cesta kroz Hrastje, koja vodi od Zagreba prema Varaždinu, vam je prava crna točka u Hrvatskoj. Na dionici gdje su poginuli ovi ljudi ograničenje brzine je 80 kilometara na sat, a vjerujte mi rijetko ko to poštuje. Pa i sad kad su oni stradali kraj nas su projurili auto i motocikl i nisu se osvrtali“, zgrožen je Heged.

Da je put opasan potvrdili su i drugi mještani. Ona je ravna gotovo dva kilometra i nekima služi kao staza za trkanje. Zebre ne postoje, a trotoar za pješake je razrovan, obrastao i niži od nivoa na kojem je kolovoz.

