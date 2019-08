Lupila je šakom i viknula “umukni, glupačo” – Uvrijedila službenicu za šalterom, sad je čeka paprena kazna

Advertisements

Legenda ili anegdota, ali mnogima je poznata priča da je Branislav Nušić svojevremeno završio na sudu jer je neku ženu nazvao kravom, a taj slučaj može se povezati i sa situacijom u kojoj se našla jedna Beograđanka, piše “Blic“.

Sudija je Nušiću navodno zbog uvrede odredio novčanu kaznu, on ju je platio, a prije nego što su iz sudnice otišli, postavio je sudiji jedno pitanje u svom maniru: “Gospodine sudijo, a kada bih ja kravi rekao da je gospođa, da li bih i onda bio kažnjen?“. “Naravno da ne biste bili kažnjeni u tom slučaju“. odgovori mu sudija.

Tada se Nušić okrenu ka ženi koja ga je tužila i reče: “Doviđenja, gospođo“.

Nušićeva avantura lako se može povezati sa situacijom u kojoj se našla jedna Beograđanka proljetos. Nju, zbog izliva bijesa u javnosti, kada je drugu ženu nazvala glupačom, najvjerovatnije čeka kazna, koja može dostići i vrtoglavih 300.000 dinara (oko 5000 KM).

Naime, žena u tridesetim godinama (ime poznato redakciji “Blica”), našla se za šalterom jednog javnog preduzeća. Ona tvrdi da je, tokom razgovora sa službenicom, za čijim je šalterom stajala, druga službenica sve vrijeme glasno govorila u njihovoj blizini i, kako tvrdi sagovornica “Blica”, maltene se nadvikivala nad njihovim glavama.

Beograđanku je to iznerviralo, pa se odlučila za sljedeći, ne baš pohvalni pristup: lupila je šakom po šalteru i dreknula na službenicu: “Umukni, glupačo!”

A onda se situacija zahuktala. Službenici zbog ove uvrede pozivaju policiju, pokušavaju da spriječe Beograđanku da izađe iz objekta, a ona odlazi, ne osvrćući se na pokušaje da joj ograniče kretanje, što je protivzakonito.

Međutim, imajući u vidu da se neprijatna scena odigrala u javnoj ustanovi, koja je ‘pokrivena’ kamerama, kao i da je, da bi obavila posao zbog kog je došla, na šalteru morala da pruži na uvid ličnu kartu, policajcima koji su naknadno došli da naprave izvještaj, bilo je lako da je pronađu.

Tako je na njenu adresu, zbog ovakvog ponašanja, nedavno stigla prekršajna prijava na osnovu dvije tačke: vrijeđanja i remećenja javnog reda i mira.

Njen slučaj upozorenje je svima sa ‘kratkim fitiljem’ – nema šale sa izlivima bijesa, jer takvo ponašanje zakon sankcioniše. Tako sada Beograđanka, koja je ovo i ispričala, može doći u situaciju da za ova dva prekršaja plati ukupnu kaznu od 300.000 dinara.

Riječ advokata

Ovu situaciju iz pravnog ugla je komentarisao advokat Aleksandar N. Đorđević. On pojašnjava da u domaćem pravosuđu, uvreda može da se tretira na tri načina, odnosno kroz tri vrste postupka.

U slučaju da neko (oštećeni) pokrene privatnu krivičnu tužbu zbog uvrede, u pitanju je krivični postupak; parnični je kada osoba pred sudom traži naknadu štete zbog povrede časti i ugleda, a prekršajni postupak pokreće se zbog remećenja javnog reda i mira, a kada je uvreda jedan od elemenata tog remećenja.

Đorđević ukazuje i na samu stručnu definiciju javnog reda i mira, koja kaže da je to “usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mjestu“, što znači da njegovo kršenje obuhvata veoma širok spektar. To je potkrepio i primjerima: od mokrenja na javnom mjestu, preko svađe komšija, do tuče navijača u kafiću.

– Iz moje prakse, ovakvi slučajevi nisu kuriozitet. Policajci pišu prekršajnu kad dođe do bračne svađe, neko pozove policiju, a nema elemenata nasilja u porodici; kad se komšije posvađaju na skupštini stanara, vozači se sukobe u saobraćaju… – objašnjava advokat.

On napominje i da nadležni u takvim slučajevima prijavu pišu objema zavađenim stranama, te mu se čini neobično da je u ovom konkretnom slučaju, prekršajnu prijavu dobila samo žena koja se obratila Blicu, a ne i službenica javne ustanove u kojoj se sve zbilo.

Na pitanje da li će ova žena zaista morati da plati 300.000 dinara, Đorđević kaže da su takve vrste procena nezahvalne, jer nema uvida u spise predmeta, ali vjerovatno tako nešto neće biti slučaj.

– Ako je sud bude oglasio odgovornom za prekršaj, najvjerovatnije će kazna biti bliža minimalnoj, a moguće je i izreći samo opomenu. Veliki kazneni raspon postoji zbog težih slučajeva, kao što je, recimo, tuča više osoba na javnom mjestu – objašnjava za “Blic”.

