Napadač na Srbina kod Rijeke radi u MUP-u

Policajci su 42-godišnjaka uhitili jučer u ranim jutarnjim satima na graničnom prijelazu te započeli kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je utvrđena sumnja da je 20. augusta oko 20 sati ispred stambene zgrade u Viškovu došlo do sukoba zbog parkiranog vozila, piše “Index“.

Tijekom tog je sukoba osumnjičeni 42-godišnjak oštećenom 70-godišnjem hrvatskom državljaninu, zbog nacionalnog identiteta, uputio ozbiljne prijetnje. Također, tjelesno ga je napao uslijed čega je oštećeni 70-godišnjak lakše ozlijeđen.

No osim toga, policija je utvrdila da napadač na Srbina radi u Ravnateljstvu civilne zaštite, tijelu u sklopu MUP-a. S obzirom na to da se radi o državnom službeniku, koji je 1. januara preuzet u Ravnateljstvo civilne zaštite iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje, on će sukladno Zakonu o državnim službenicima biti udaljen iz službe, priopćili su iz policije.

Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, za kaznena djela prijetnje i tjelesne ozljede, počinjena na osnovi nacionalne pripadnosti, sinoć predan pritvorskom nadzorniku.

