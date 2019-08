Političar nudio zvijezdi “Granda” stan da bude s njim

Advertisements

Taj ministar je imao nekoliko veza sa raznim lepoticama, ali u poslednje vreme se ozbiljno zagrijao za Aleksandru. Ona mu se baš sviđa. Skroz je po njegovom ukusu i čini sve da je zavede. Upoznali su se na jednom privatnom slavlju i tada su razmenili brojeve telefona. Redovno su se čuli, a nekoliko puta su se i videli u većem društvu. Aleksandra do sada nije bila nasamo s njim. Primetila je da mu se sviđa, a na kraju joj je to i rekao. Čak joj je obećavao i stan na poklon, ali je ona to odbila.Njih dvoje nisu zajedno, ali, iako mu je ona rekla da ne želi ništa više s njim od prijateljstva, on ne odustaje. Pažljiv je u komunikaciji s njom i sve čini da je osvoji. Eto, koliko znam, nijednoj pre nje nije nudio nekretninu, ali Mladenovićki jeste. Jedino je želeo da, ako ona pristane da bude s njim, to bude tajna veza. Ona ga je odbila jer ne želi da se krije, a i dvadesetak godina je stariji od nje. On i dalje pokušava. Rekao joj je da bi joj pomogao i u karijeri, da će uz njega biti uspešnija nego što je sada”, rekao je neimenovani sagovornik “Kurira”.

Ova pisanja potvrdila je i sama pjevačica, ali nije otkrila o kome je tačno riječ.

“Tačno je da sam dobila ponudu, koju sam bez razmišljanja odbila. Te fore ‘dobićeš stan, auto, cveće i ljubičice, samo budi sa mnom’ mene ne zanimaju. U mom slučaju to ne pali jer nisam naivna. Sretna sam i zaljubljena i ne postoji muškarac koji bi mene nekretninom ili bilo čime mogao da kupi. Sebe sam obezbedila i veoma sam zadovoljna svojim statusom. To su ozbiljne stvar, a ja hvala Bogu odlično radim i sebi mogu da kupim šta god želim. Muzika je put kojim želim da idem i zato vredno radim i ne marim za kojekakve ponude”, rekla je Aleksandra,prenosi Slobodnabosna

Advertisements

loading...

Facebook komentari