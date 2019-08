Matić: Htio sam se ispovraćati tokom govora Kolinde Grabar Kitarović

Advertisements

“Lijep je i sunčan dan, a pošto će Kolinda Grabar Kitarović iskoristiti sve mogućnosti za svoju promociju, iskoristila je i svlačionice naših nogometaša, sportske uspjehe, pa je tako iskoristila i žrtvu hrvatskih branitelja da na današnji dan, što je vrlo degutantno, objavi kandidaturu za idući mandat. Žalosno je to i tužno, mogla je sutra ili jučer, ali odabrala je baš danas”, rekao je Matić.

Naglasio je kako je ove godine mali broj branitelja došao na proslavu Oluje.

“Političari su došli da najave kandidature, da se uslikaju, a sve je manje branitelja. Ja sam htio za svog mandata, ali to ne bi bilo moguće, da ne dolaze političari u Knin na obljetnicu, nego branitelji. Zoran Milanović je rekao prije par godina da neće davati izjave tijekom hoda u Vukovaru, i mislim da je dobro postupio. Dobra okolnost je što će dogodine pobijediti SDP na izborima, pa će opet dolaziti autobusi iz Hercegovine da zvižde. Ovo sada je sve organizirano, montirano”, kazao je Matić.

Na pitanje o pokliču Za dom spremni koji se danas mogao čuti u Kninu rekao je kako ga smatra potpuno neprimjerenim.

“Oluja nije samo Knin, nego i Gospić, Pakrac, Vukovar, Bljesak, Maslenica. Najveća vojna pobjeda u ratu bila je akcija Oluja, koja sublimira sve što se događalo devedesetih do tog dana. Borci HOS-a sudjelovali su u ratu i bili su dobri borci, ali nisu oni nadljudi, to je medijski malo prenapuhano. Kao što se smatra da su pripadnici gardijske brigade bili bolji borci od pripadnika pričuvnih brigada. Jednostavno su bili bolje opremljeni i njihove su postrojbe bile brojnije, pa samim tim i jače. Svi su branitelji dali svoj doprinos i nema tu nadljudi. HOS-ovci su imali i oznaku Bog i Hrvati, pa kad ih je Tuđman ćušnuo su se smirili. Vikanje za dom spremni u Kninu je neprimjereno, i zbog dvadesetak ljudi kao što su oni ja ne dolazim u Knin”, rekao je Matić.

Kaže kako je zlatno pravilo da što je netko bio bolji branitelj, to je skrušeniji, skromniji i ponizniji.

“U ministarstvu branitelja ako netko s vrata počinje galamiti, kada ga provjerite, vi vidite da je on imao kikiriki ratni put. Kada netko dođe mirno, ponosno, staloženo, onda znaš da je riječ o pravom branitelju. Ovakvi, koji viču i prave nered, dolaze i u Vukovar i kvare nam dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Svi oni kada bi vam pokazali svoj ratni put, vidjeli bi da nemaju nikakav ozbiljan ratni put, da su oni ispalili dva ili tri metka, i to u trenutku pijanstva ili proslave rođendana. Oni prave probleme”, rekao je Matić.

Ispričao je i anegdotu o svom odlasku u Knin nakon što je javno rekao prije nekoliko godina da više tamo neće odlaziti.

“U jednom tenutku rekao sam novinarima da neću više ići u Knin i da ću dati sto eura onome tko me prvi vidi da sam otišao – ali sam ipak otišao. Prišao mi je tamo jedan branitelj i rekao- Ministre, rekli ste… Popio sam piće s njim i dao sam mu sto eura, jer ja nisam HDZ-ovac da lažem”, rekao je Matić.

Kaže kako je program na obljetnici ove godine vrlo pomno biran.

“Nakon SDP-ove vlasti su premjestili govore na tvrđavu, gdje se u sterilnim uvjetima gdje su visoki časnici vojske, ministri i uzvanici slušali govor političara. Oni nisu stavili za govornicu HOS-ovca, nego Ljiljanu Alvir, pravovjernu HDZ-ovku. Kada sam bio ministar, za Oluju sam pustio da govori gradonačelnica, branitelj, dopustio sam da govore što žele, nikada nije branitelj dobio šalabahter da kaže ono što treba. HDZ smatra svojom svojinom Oluju, i oni to reguliraju kako žele”, rekao je Matić.

Rekao je i kako je jedini spas za HDZ taj da parlamentarnim izborima dogodine pobijedi SDP.

“Ime i prezime svih ovih problema koje danas imamo je Tomislav Karamarko. Sustav se dolaskom Karamarka raspao, on ga je svojim neznanjem doveo do pakla, i trebat će nam 15 godina da se stvari vrate u normalu. Onog trena kada je on rekao ‘Kako branitelji krše zakon, pa to su branitelji, za njih zakon ne vrijedi’, kada je rekao da ga inspirira bacanje ljudi u jame, otvorio je Pandorinu kutiju. Sve što se događa danas posljedica je takvog upravljanja”, dodao je Matić.

Objasnio je i kako smatra da su ponašanje ljudi kao što je Darko Kovačević Daruvarac samo simptom toga.

“Da Sanader nije bio lopov, bio bi najbolji premijer kojeg smo imali. Kako je on riješio Francetića? Pucnjem prstiju”, rekao je Matić.

Rekao je i kako smatra da u Hrvatskoj ne postoje zapravo desničari.

“Takozvani desničari vole čvrstu ruku. Bandić je rekao da se treba udariti šakom o stol, pa to se radilo prije tri stoljeća, danas živimo u demokraciji. Ti ljudi se žele promovirati provođenjem stavova koji su vrijedili u vrijeme pradjedova. Ja ne želim zaokružiti na izborima nekoga koga se kasnije trebam bojati. Kod nas nema desničara, to je mala skupina ljudi koja se dernjači. Oni su kao komarci, dosadni ali ne mogu napraviti ništa. Nakon svakih izbora od sto desničarskih stranaka napravi ih se 400, kao amebe su. Jednostavno ne mogu pobjeći od sujete, jednako kao što imamo 1500 braniteljskih udruga, zato da bi svi se zvali predsjedniče”, rekao je Matić.

Rekao je i kako smatra da predsjednica na predstojećim izborima treba imati određeni strah od Miroslava Škore kao kandidata.

“Treba imati strah od njega, jer oni su ista slika, samo različita lica, a Škoro samo nije još provaljen. Znam ga, on je drag čovjek, ali kakav će biti u politici… Tako je i za Karamarka bilo riječi da je privatno dobar čovjek, ali je u politici bio jedan potpuni nespodobnjaković. Nadam se da na dan izbora neće biti kiša, snijeg, da će biti jedan lijep i sunčan dan i da će ljudi koji žele normalnog predsjednika izaći i izabrati Zorana Milanovića. Desničari će izaći i ako sjekire padaju, oni se u svoje predstavnike kunu”, rekao je Matić.

Komentirao je i jučerašnji govor predsjednice na kninskoj tvrđavi.

“Jučer dok sam slušao onaj govor Kolinde Grabar Kitarović na tvrđavi bilo mi je jako neugodno., ustajao sam dva, tri puta jer sam se htio ispovraćati. Ona je žena za koju kada misliš da je došla do dna, ona probija dalje. Onakav degutantan govor, ona je rekla da je htjela uzeti pušku i otići u Oluju. Pa je li joj netko branio? Pitajte bilo kojeg branitelja, pa biti branitelj nije bila nikakva ekskluziva i nije postojao test ni inteligencije ni fizičkih sposobnosti. Ona je imala godina da može biti braniteljica, ali nije bila. I sada je pred vojnicima koji su sudjelovali u Oluji na obljetnici rekla to što je rekla. I ona patetika, pa ona nije kraljica Hrvata, ona je kraljica patetike, a govorila je pred vojnim zapovjednicima koji ne trpe da im se priča tri dana i da im se pjeva. Vojnicima se kratko i jasno treba zahvaliti za ono što su učinili, održati prigodan govor, ne treba biti govor od pola sata, nije to misa, a ona je i govorila i pjevala… Političari ne trebaju uzimati zasluge ni sportaša ni branitelja, jer nisu njihove. Oni mogu biti neki skromni dekor koji daje potporu i zahvalnost, a ne da uzmu sve vrhnje sebi”, naglasio je Matić, te kao primjer spomenuo kako je Grabar-Kitarović u HNK nakon tri sata plesa balerina koje krvavih stopala očejuju pljesak izašla na binu i preuzela buket, prenosi “N1“.

