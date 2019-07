Mesić: “Kolinda daje izjave prema publici koja je sluša… i onda to demantuje”

Advertisements

Podsjećamo, ona je tokom službene posjete Izraelu kazala kako je BiH nestabilna država i da se nalazi pod kontrolom radiakalnog islamizma.

“Prije svega moram reći da predsjednica ima taj običaj da gdje god ode ona daje izjave prema publici koja je sluša. Ona je otišla u Izrael, tamo je okoliš koji nije baš posebno naklonjen Izraelu, i onda je vjerovatno mislila da, ako je tačno to kako je rečeno, će imati nekakav bolji prijem u Izraelu”, kazao je Mesić za “Vijesti“.

On podsjeća da, inače, ona ima taj običaj.

“Ode u Švicarsku pa nešto kaže i onda demantuje, ode u Rumuniju pa tamo predsjednika uvjerava kako smo mi svi bili iza željezne zavjese, iako Jugoslavija nikada nije bila iza željezne zavjese. Onda ode u Češku i tamo to kaže, tako da očito to ona govori prema publici, a to je ustvari izborna kampanja”, smatra on.

Mesić dodaje kako je ona u izbornoj kampanji od kada je izabrana na funkciju predsjednice, obilazi cijelu Hrvatsku i županije i u svakoj županiji govori ono što njih tamo zanima i što im odgovara.

“Ali, mislim da ipak treba voditi računa da je ovo osjetljiva tema. Bosna i Hercegovina nije pod nikakvim utiecajem i kontrolom radikalnog islamizma i prema tome trebamo sa BiH sarađivati maksimalno a ne na ovaj način odmagati BiH”, smatra bivši predsjednik Hrvatske.

Iako brojne međunarodne institucije upozoravaju na porast ustaštva u Hrvatskoj i negiranje zločina u logoru Jasenovac, hrvatska predsjednica drži moralne lekcije drugima i ne želi da se suoči s tpom činjenicom.

“Bilo je raznih izjava ali imamo upravo tu dužnost da se borimo da ostatak Evrope koji nije ušao u EU da što prije uđe, jer udružena Evropa je naša želja i naša sudbina. Kada je već tako onda se moramo boriti da ostatak Evrope uđe što prije u EU, a ne smetati tom procesu ujedinjavanja”, zaključio je Stjepan Mesić.

