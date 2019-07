Gnusna poruka člana Vučićeve stranke uoči obilježavanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici

Advertisements

“Srpskom narodu želim da čestitam dan oslobođenja Srebrenice. Hvala generalu Ratku Mladiću na briljantno izvedenoj vojničkoj operaciji Кrivaja 95“, napisao je Đukanović uz video ulaska vojnika pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića u Srebrenicu, piše “Klix“.

Ovakav sramotan potez dolazi noć uoči 11. jula kada će biti ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve srebreničkog genocida.

Српском народу желим да честитам дан ослобођења Сребренице.

Хвала генералу Ратку Младићу на бриљантно изведеној војничкој операцији "Криваја 95".https://t.co/7MGtqTfmE0 — адв.Владимир Ђукановић (@serbia_forever) 10. srpnja 2019.

No, ovo Đukanoviću nije prvi put. On je prošle godine, skupa sa predsjednikom Srpske desnice Mišom Vacićem na jednoj srbijanskoj televiziji, uživo u programu čestitao građanima 11. juli koji su nazvali danom oslobođenja Srebrenice. Oni su to učinili u trenutku dok je cijeli svijet obilježavao 23. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Đukanović je tada rekao da su građani svake godine na, kako je rekao, godišnjicu oslobođenja grada izloženi “ispiranju mozga i mentalnom silovanju” manipulacijama o Srebrenici.

Na slične poteze srbijanskih zvaničnika javnost je, može se reći i navikla, a posljednji slučaj je zabilježen kada je zastupnica Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije Vjerica Radeta nakon smrti predsjednice Udruženja Majke Srebrenice uputila neljudsku poruku koja je zgrozila svijet.

Ostaje da se vidi da li će Aleksandar Vučić sankcionisati člana svoje stranke ili će se i ovo potisnuti duboko u sjećanja.

Advertisements

loading...

Facebook komentari