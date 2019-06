Aleksandar Vučić: “Srbija neće ponavljati greške iz prošlosti i nikome nametati svoju volju”

Advertisements

– Zahvalan sam svim ljudima, iako oni ne predstavljaju uvijek iste političke opcije, jer smo pokazali jedinstvo srpskog naroda i želju da očuvamo srpski jezik, kulturu, tradiciju i da se za naše ciljeve borimo mirnim sredstvima, ne ugrožavajući integritet bilo koje zemlje u regiji, ali poštujući pravo na očuvanje posebnosti naših nacionalnih, vjerskih prava – kazao je Vučić, javlja “B92“.

Dodao je kako su sastanku prisustvovali predstavnici Srba iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Naveo je kako su razmatrali poziciju Srba u svakoj zemlji, kao i način na koji Srbija može da pomogne.

– Radit ćemo mnogo kao Srbija i pomagat ćemo našem narodu, a posebno ćemo raditi na identitetskim pravima, očuvanju sprskog jezika i pisma – podvukao je Vučić.

Srbija će, poručio je, poštovati sve druge države, ali će uvijek podržavati borbu za ostanak i opstanak srpskog naroda na stoljetnim ognjištima i to će činiti u skladu sa zakonima drugih država u regiji.

– Srbija neće ponavljati greške iz prošlosti, nikome nećemo nametati svoju volji, ali ni dozvoliti da ugrožavaju identitetska prava našeg naroda. Na to imamo pravo, to smo činili do sada i činit ćemo i u budućnosti – poručio je srbijanski predsjednik.

