Skat: Amerika neće voditi proces između Beograda i Prištine, to je posao za EU

“Ali, kakva će biti normalizacija i kakav će biti sporazum, mi još ne znamo”, napomenuo je Skat, ističući da SAD podržavaju EU u ovom procesu. Prema njegovim riječima, “bilo koje trajno rješenje trebalo bi da dođe od strane pregovarača, odnosno iz Beograda i Prištine”.

“Ne može međunarodna zajednica reći jedno ili drugo i da svi to primjene, nego mora biti od vas i Kosova. Mora biti nešto što je trajno, što se može sprovesti, a ne neka nesprovodiva ideja”, objasnio je Skat, prenosi “N1“.

Rješenje mora dati stabilnost regionu, a ne da region učini nestabilnim, predočio je on i rekao da SAD nemaju “crvenu liniju”, niti kažu da će “prihvatiti bilo šta što dolazi od Beograda i Prištine”.

“Ali, kažemo da smo otvoreni za rješenje i otvoreni smo da vidimo kakav je dogovor između Beograda i Prištine, a znamo i da neće biti dogovora, ako nema pregovora”, rekao je Skat.

Prema njegovoj ocjeni, “za sada nije zamrznut konflikt, nego pregovori”, pa bi trebalo naći način da “idemo natrag u pregovore, što je uvijek bio naš stav”.

“Mislimo da takse nisu pomogle u ovoj situaciji i da treba naći način da idemo za sto, da govorimo o problemima”, rekao je ambasador SAD.

Upitan o eventualnom razgraničenju, on je odgovorio da “ne zna” koliko je to rješenje realno.

“Znamo i da sam predsjednik Vučić kaže da to više nije realno i nije prihvatljivo u Srbiji, a rukovodstvo Kosova kaže i da njima to nije prihvatljivo”, podsjetio je Skat.

“Mi nikada nismo izrazili tu vrstu rešenja, jer mi, kao što smo rekli, mislimo da to treba da budu pregovori između Kosova i Srbije”, precizirao je američki ambasador i podsjetio da je Kosovo za SAD nezavisna zemlja. A dvije nezavisne zemlje mogu da odluče o granici između njih, kaže Skat.

“Drago mi je zbog Koridora 10, ali Preševu treba tekuća voda 24 sata”

Na pitanje o stanju u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, Skat je podsjetio da je to uvijek bio siromašan region, ali da se vidi da je njegov ekonomski razvoj prioritet za Srbiju. Na tome bi trebalo više raditi, dodao je on i primjetio da je “ekonomski problem južne Srbije još uvijek realnost za sve narode, i za Srbe i za Albance koji tu žive”.

Oni odlaze u Beograd, u inostranstvo, jer ne vide budućnost za sebe i svoju decu. Mi imamo čitav niz programa, preko USAID, koji je usmeren na razvoj, istakao je Skat, ali je to samo kap u okeanu onoga što bi Srbija sama trebalo da uradi.

Njemu je bilo “veoma drago što je prije nekoliko dana bio u Bujanovcu, što je Koridor 10 završen i što može lakše da se putuje kroz cijelu Srbiju”.

“To je važan korak, a još važniji bi bio da Preševo ima tekuću vodu 24 sata na dan. To je osnova života, što znači da je potrebno još mnogo investicija, koje bi trebalo i privlačiti u ovaj region”, naglasio je Skat.

Na pitanje o političkoj situaciji u ove tri opštine, Skat je podsjetio da ambasadori, “po propisu, ne bi trebalo da komentarišu političku situaciju”.

“Ali, ono što ću reći jeste da su u demokratskoj zajednici politički proces i demokratija put za rješavanje problema građana”, naglasio je Skat.

“Previše medija ima politički stav”

Upitan o protestima u Srbiji, on je ponovio da diplomate ne bi trebalo da komentarišu unutrašnju politiku jedne zemlje, ali je istakao da su pravo na protest i izražavanje ideja osnovna demokratska prava.

“Ja bih htio da i u mojoj zemlji i u Srbiji svi više poštuju mišljenje drugog i da svi imaju pravo da izraze svoje mišljenje, da pred javnost iznesu svoje ideje i da glasači na kraju odgovore na to”, istakao je Skat.

Za vrijeme od kada je u Srbiji, on vidi da pada rejting zemlje što se tiče slobode medija i vladavine prava, kao i da je taj pad u nekim slučajevim dosta brz.

“Kada je riječ o izveštajima Reportera bez granica, Srbija je pala za 30 mjesta od kada sam ja ovdje i sada je na 90. mjestu. To nije zdravo za Srbiju, niti za demokratiju u Srbiji”, ukazao je Skat.

Smatra da je “previše medija koji imaju politički stav, umjesto da informišu građane, oni služe da napadaju nekog drugog”. Dodaje da u Srbiji, kao i u SAD, ima više mjesta za pošteni dijalog u kojem poštujete drugoga.

“Da on ima pravo na svoje mišljenje, a da to, iako se vi ne slažete sa njim, ne znači da je on izdajnik, da je lopov, niti da je korumpiran, nego samo ima drugačije mišljenje”, naglasio je ambasador SAD.

Kaže da bi debate trebalo voditi na bazi podataka i činjenica i to je problem sa medijima u Srbiji, rekao je Skat, “ima premalo činjenica, a previše mišljenja”.

“Građani Srbije ne priznaje američku pomoć”

Govoreći o američkoj pomoći Srbiji, Skat je istakao da su SAD u protekle dvije decenije dale “više od milijarde dolara ekonomske pomoći Srbiji, ali je interesantno da srpski narod to ne priznaje”.

“Na pitanje u anketama ko daje više pomoći Srbiji, jedva da ćete vidjeti Ameriku, iako mi, kao zemlja, dajemo više nego bilo ko”, uočio je on i nabrojao mnogobrojne američke programe pomoći Srbiji.

On bi građanima Srbije, kao i svima u ovom regionu, poručio da je “prošlost prošla” i da je budućnost pred njima.

“Da više pažnje obratite na to kako da izgradite bolju budućnost, nego da još pričate o prošlosti”, precizirao je Skat, koji smatra da “ljudi u ovom regionu mnogo gledaju unazad, umesto da gledaju unaprijed”.

