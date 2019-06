NOĆAS STIŽE SILOVITO NEVRIJEME, POGODIT ĆE CIJELU ZEMLJU: Ovi dijelovi su prvi na UDARU, a evo kad se VRAĆA LJETO

Advertisements

Rijeđe pojave pljuskova sa grmljavinom biće samo uvertira u nevrijeme koje večeras slijedi.

“Tokom noći subota na nedelju u dijelovima Vojvodine očekuje se veoma snažna oblačnost sa obilnim pljuskovima i grmljavinom, pri čemu će biti uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vjetrom i veoma obilnim pljuskovima. U tim predjelima bi lokalno u veoma kratkom vremenskom intervalu moglo da padne preko 30, pa i 40 litara kiše po kvadratnom metru”, upozorava meteorolog Đorđe Đurić, piše ‘Kurir.rs‘.

Noć će biti burna naročito u Bačkoj.

“Bačka će najviše biti na udaru, eventualno i zapadni Srem. Kritično je područje uz granicu sa Hrvatskom, pošto će snažne oluje pogoditi Slavoniju i delimično se prebaciti na Bačku. One mogu zahvatiti i dijelove Banata i zapadne i sjeverne dijelove Srema. Što se tiče Beograda, tu će ostati sunčano vrijeme”, objašnjava Đurić.

“Sutra treba očekivati pljuskove sa grmljavinom u Srbiji, s tim što će na jugu i jugoistoku prepodne biti sunčano. Uslovi će biti povećani za grmljavinske nepogode, grad i olujni vjetar i očekuje se postepeni pad temeperature nakon prodora hladnog fronta. No, to se ne odnosi na cijelu Srbiju. Dok će temperature širom zemlje sutra biti od 30 do 34 stepena, u Beogradu 32, zahlađenje će uhvatiti samo neke krajeve, te će tako na primer temperature tokom dana u Podrinju pasti na oko 24 stepena. Istovremeno, ljeto se zadržava na istoku i jugoistoku zemlje, sa tropskim vrućinama, koje će u Nišu iznositi i do 34 stepena Celzijusa”, kaže Đurić.

Zbog najavljenih nepogoda, na području Bačke i Banata sutra će na snazi biti crveni meteoalarm.

U ponedeljak će vrijeme biti prijatnije, ali sparno zbog povećane vlage. Temperatura neće preći 30 podik, ali popodne će se opet stvoriti uslovi za pljuskove sa grmljavinom. Utorak slično vrijeme uz porast temperature, dok se ljeto vraća u srijedu, sa temperaturama preko 30 stepeni.

