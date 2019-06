“Ne mrzimo ni Bosnu ni Bosance, kod nas rade sezonci iz Sarajeva…”

Advertisements

U saopštenju se demantuju navodi gostiju iz BiH, te isti prenosimo u cijelosti:

“U navedenom članku grubo su prekršena pravila novinarske struke kao i nekoliko pozitivno pravnih propisa kako Republike Hrvatske tako i Republike Bosne i Hercegovine.

Činjenično stanje navedeno u članku je netočno i konstruirano na temelju lažnih konstruiranih teza.

Kategorički demantiramo bilo kakvo vrijeđanje po nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi i odbacujemo bilo kakvu povezanost zaposlenika, uprave i same tvrtke ROIBOS d.o.o s bilo čim od navedenog.

U priloženom članku su navodne prepiske recenzenata i tobože vlasnika restorana na google+ društvenoj mreži, koje su izbrisane ali su …eto… recenzenti uspjeli sačuvati neke. Na istima su nedvojbeno vidljivi tragovi amaterskog korištenja programa za obradu fotografija.

Nitko od uprave ili djelatnika tvrtke nije imao pristupne lozinke za navedenu društvenu mrežu do jutrošnjeg kontakta od strane novinara Indexa, kada smo dokazali da smo vlasnici navedenog objekta i dobili pristup.

Naš jedini službeni profil je onaj na društvenoj mreži facebook i za druge ne snosimo nikakvu odgovornost ni obvezu.

Nadalje povod za ovaj događaj je ostvarena prijetnja osobe koja koristi facebook profil ERDA Dadović Mahmutbegović, koja je u subotu 16.06. oko 14:30 nažalost bila gost našeg restorana.

Oko 14:30h grupa mokrih i razodjevenih ljudi (5 odraslih i cca 6 djece) ušla je na terasu restorana. Sami su sjeli za stolove i sami s konobarskog pulta uzeli jelovnike. (To se u restoranu ne radi, dođeš, javiš se konobaru i rečeš koliko vas je i on vas primi i posluži). Nadalje su djeca skakala po stolovima, odrasli su „dozivali konobara fijukanjem i s „PAJDO“, konobar ih je nekoliko puta zamolio da se kulturno ponašaju, da on nije pas i da mu ne zviždukaju. Problem su napravili oko liganja koje su navodno bile žilave i nepečene. Dva su puta vraćane u kuhinju i na kraju su svi (kuhinja i konobari) zaključili da su u najboljem redu. Na kraju nisu htjeli platiti sve (što je i bio cilj svega). Konobar je kategorički odbio i naplatio sve jer je bilo sve u najboljem redu. Dotična je zaprijetila da će aktivirati društvene mreže ako joj se ne odbije dio računa. Konobar je ostao pri svojoj odluci i ovo je rezultat.

Protiv navedene ćemo podnijeti kaznenu prijavu za klevetu i privatnu tužbu za naknadu štete.

Prikazali ste nas bez argumenata i bez naše strane priče kao mrzitelje Bosne i Bosanaca, što je krajnje nekorektno i netočno. Naši dugogodišnji sezonski djelatnici su iz Sarajeva, Bošnjaci i Hrvati. Toliko o nama.

Naš jedini krimen je taj što ne toleriramo balkansku „kulturu“ i ne posustajemo pred balkanskim metodama (iskamči džabe). Bili Hrvati, Bosanci, Srbi… Nismo i nećemo nikad. Pod cijenu svega”, navodi se u demantiju koji potpisuje direktor Marko Strmečki.

